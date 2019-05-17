1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İthal ettiğimiz kadar hayvanı hastalıktan kaybediyoruz'

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: Ülkemizde hayvan hastalıkları nedeniyle hayvansal üretimimizin yüzde 10'unu kaybediyoruz. Bu, yaklaşık bir yıllık ithalatımızla eş değerdir ve büyük bir rakamdır
 17 Mayıs 2019 19:25
Yazdır
'İthal ettiğimiz kadar hayvanı hastalıktan kaybediyoruz'

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Ülkemizde hayvan hastalıkları nedeniyle hayvansal üretimimizin yüzde 10'unu kaybediyoruz. Bu, yaklaşık bir yıllık ithalatımızla eş değerdir ve büyük bir rakamdır." dedi.

Eroğlu, Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı'yı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 30 bin veteriner hekimi temsil eden bir kuruluş olduklarını söyledi.

Türkiye'nin hayvancılıkta istenilen yerde olmadığını belirten Eroğlu, "Halen hayvan ithal ediliyor, et ithal ediliyor. Bu, kendi ihtiyacımızı karşılayamadığımız anlamanı gelir ki o zaman üretime dönük planların yapılması gerekiyor. Dünya, bugün iki noktada yarış halinde. Biri artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilmek, diğeri ise kaliteli ürün elde edebilmek. Burada veteriner hekimlik önemli bir yerde bulunuyor." diye konuştu.

Veteriner hekimlerin daha etkin role kavuşturulması gerektiğine işaret eden Eroğlu, "Bugün ne yazık ki ülkemizde hayvansal yönetim ileri seviye ülkelerdeki gibi değil. Bunun nedenleri konuşmak gerekir. Bizde hep sonuçlar konuşulur ancak bunun bir de o sonuca ulaştıran sebepleri vardır. Hem veteriner hekimin icrası noktasında hem hayvancılığımızın geldiği konumdan mutlu değilsek bunun nedenleri üzerinde düşünüp çözüm üretmek gerekir. Veteriner hekimlerin önündeki yetki karmaşıklığının önüne geçmek ve yapılandırmayı gerçekleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Hayvan sağlığının önemli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde hayvan hastalıkları nedeniyle hayvansal üretimimizin yüzde 10'unu kaybediyoruz. Bu, yaklaşık bir yıllık ithalatımızla eş değerdir ve büyük bir rakamdır. Dünyada hayvan hastalıkları, hayvansal üretiminin yüzde 20'sini yok ediyor. Gelişmiş ülkelerde bu kaybın önüne geçmek için hayvan hastalıkları konusunda çeşitli önlem alınıyor. Bunu veteriner hekimler aracılığıyla yapıyorlar. Hastalık sonrasında iyileştirmek için harcanan bütçe, hastalığı önlemek amacıyla harcanan bütçenin üç katı. O zaman koruyucu hekimlik büyük önem arz etmektedir."

- "Kendi tüketeceklerini üretemeyenler başkalarının ürettiklerini tüketir"

Eroğlu, üretimi artırmak gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendi tüketeceklerini üretemeyenler başkalarının ürettiklerini tüketirler ama onların istediği kalitede ve fiyattan. Dolayısıyla sizin fiyat belirleme şansınız yoktur. Dünyada kendi ayaklarınız üzerinizde durabilmeniz, insanınızın sağlıklı ve mutlu olabilmesi için üretim artmalıdır. Hayvan ıslahı noktasında ülkemiz çalışmalar yaptı. Bence bu çalışmada başarılı olamadı. Geldiğimiz noktada hala hayvanı ithal edip ithal yemle besliyoruz. Hem besleme hem ıslah hem hastalıklarla mücadelede hem desteklemelerde hem de fonksiyonel yapı kazandırıldığı takdirde ülkemizin potansiyelini yüksek görüyorum."

Hayvansal yem üretiminin artırılmasının gerektiğini anlatan Eroğlu, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 4 milyon hektarlık alan nadasa bırakılıyor. Devlet alacağı bir kararla bu alanlara yem bitkisi ekme zorunluluğu getirebilir. Meraları yeniden rehabilite etmeliyiz. Avrupa ülkelerinde mera hayvancılığı olduğu için et fiyatları Türkiye'ye göre daha uygun. Tüketici, Avrupa'da daha ucuza tüketirken Türkiye'de daha pahalıya yiyoruz. Avrupa'da tarım arazilerinin yüzde 70'i yem bitkilerine ayrılıyor. Türkiye'de bu oran yüzde 26. Yüzde 26 ile bunu çözemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Eroğlu, Türkiye'de çok fazla veterinerlik fakültesi bulunduğunu dile getirerek, "Türkiye'de 31 veterinerlik fakültesi bulunuyor. Bunun 26'sı eğitim ve öğretim veriyor. Her yıl bu fakültelerden binlerce öğrenci mezun oluyor. Yaptığımız hesaplamaya göre, şu anda kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayısının yarısına yakın bölümünün daha kamuda istihdam edilmesi gerekiyor. Bu fakülteler lise açılır gibi açılmaz. Laboratuvar, hastane altyapısı, uygulama alanları, değişik fiziki mekanlar olması gerekiyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobili Kayseri sokaklarında
17 Mayıs 2019 20:47		 Aydın Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, Balıkesir'e atandı
17 Mayıs 2019 20:33
İSKİ'nin memur alım sonuçları açıklanıyor
17 Mayıs 2019 19:36		 İstanbul'da sağanak etkili oluyor
17 Mayıs 2019 17:59
Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı artıyor
17 Mayıs 2019 17:41		 Kahve ikramıyla topladığı kitaplardan kütüphane oluşturuyor
17 Mayıs 2019 16:55
Mahkumlardan 100. yıl anısına 100 Bandırma Vapuru maketi
17 Mayıs 2019 16:39		 2023'te hedef, 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri
17 Mayıs 2019 16:07
Asgari ücretle iş bulan çiftçi tarımı bırakıyor
17 Mayıs 2019 15:42		 Denizin üstüne Türk bayraklarıyla 1919 yazdılar
17 Mayıs 2019 14:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:47 - Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobili Kayseri sokaklarında20:44 - Uçaklar, 'rüzgar'dan dolayı İstanbul Havalimanı'na inemedi20:43 - Eski mütevelli heyeti başkanı üniversiteyi bastı20:36 - Seçmen sorgulama e-devlette20:33 - Aydın Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, Balıkesir'e atandı20:30 - Darbe sanığı generalden 'Ankara'nın turistlik haritası' savunması20:10 - Akıncı Üssü davasına sanık savunmaları ile devam edildi20:00 - İsrailli şirket, sahte sosyal medya hesaplarıyla Afrika seçimlerini etkilemeye çalışmış19:53 - Hakkari'de 9 PKK'lı öldürüldü, cephanelik ele geçirildi19:52 - AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker şehit oldu
19:50 - Özel poliklinik çalışanları, 112 ekibini darp etti19:48 - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama19:40 - Ak Parti, torba kanun teklifini TBMM'ye sundu19:40 - Eski HDP Belediye Başkanı Yikit adli kontrolle serbest19:36 - İSKİ'nin memur alım sonuçları açıklanıyor19:31 - Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası pazartesi devam edecek19:28 - Maket ödevine zarar verilen 5. sınıf öğrencisi karakola gitti19:25 - 'İthal ettiğimiz kadar hayvanı hastalıktan kaybediyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Soylu: İçeriğini söylemiyorum ama ciddi tehdit altındayız
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
Konya'da eski muhtar 3 kişiyi öldürdü
Milli Görüşün duayenlerinden SP'ye büyük tepki
Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama
OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti
Emniyetten polis okulu süreleri için açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hulyaaadeniz 8
güneş kremi 1
türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 4
esnemek 1
nazım hikmet 1
19.05.2019 galatasaray vs başakşehir maçı 1
yarbay mehmet alkan 1
günaydın sözlük 3
kadının kocasını kıskanması 5
döviz satışlarına vergi getirilmesi 1
SON İLANLAR
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kınık Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam