1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası pazartesi devam edecek

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi
 17 Mayıs 2019 19:31
Yazdır
Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası pazartesi devam edecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç, savunmasında, olay akşamında yaptığı telefon görüşmelerinin içeriklerini hatırlamadığını, yalnızca ablasının o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ndeki askerlerden bahsettiğini söyledi.

O akşam sık sık görüştüğü tümen nöbetçi amiri eski yarbay Erdal Yetim'in hızlı hareket etmelerini istediğini belirten Kılıç, "Acil olarak önden 2 tankı hazırlamamızı ve cephaneliğe giderek her bir tank için 5 adet sabot ters atış, bin adet makineli tüfek mühimmatı almamızı emretti." dedi.

Nizamiyeden çıkana kadar darbe girişiminden haberi olmadığını öne süren sanık Kılıç, Gazi Orduevi'ni geçtikleri bölgede ellerinde Türk bayrakları bulunan halkla karşılaşınca tankı durdurduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz yavaşlayınca tankın üzerine çıktılar. Tankın üzerine çıkanlarla konuştum. Darbe olduğunu, bize de darbeci olduğumuzu söylüyorlardı. Ben de şaşkınlık içerisinde kesinlikle böyle bir durum olmadığını, genelkurmay ve jandarmaya terör saldırısı olduğunu ve buna müdahale edeceğimizi söyledim. Halk bize güvendi, inmeye başladılar. Tankın üstünde bu sırada elinde Türk bayrağımız olan bir vatandaş kaldı. 'Komutanım yemin et darbeci olmadığına' deyince yemin ettim ve 'elindeki bayrağı bana ver Genelkurmay Başkanını kurtarınca oraya asalım' dedim. Bir an düşündü, sonra o da indi."

Gördükleri karşısında bu işin bir terör eylemi olmadığını değerlendirdiğini ifade eden Fatih Mehmet Kılıç, tank şoförüne kışlaya dön emri verdiğini, ancak yolda tekrar kalabalık bir grupla karşılaştıklarını belirtti.

Kılıç, tank mühimmat yüklü olduğundan "kötü niyetli" kişilerin eline geçmemesi için oradaki insanlara "kışlaya dönmeye çalıştıklarını, isterlerse kendileriyle birlikte kışlaya kadar gelebileceklerini" söylediğini iddia etti.

Buradaki vatandaşların kendisini darbederek tanktan indirip polislere teslim ettiklerini söyleyen sanık Kılıç, hakkındaki suçlamaları ise reddetti.

Duruşmaya, pazartesi günü devam edilmek üzere ara verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Darbe sanığı generalden 'Ankara'nın turistlik haritası' savunması
17 Mayıs 2019 20:30		 Akıncı Üssü davasına sanık savunmaları ile devam edildi
17 Mayıs 2019 20:10
Hakkari'de 9 PKK'lı öldürüldü, cephanelik ele geçirildi
17 Mayıs 2019 19:53		 Eski HDP Belediye Başkanı Yikit adli kontrolle serbest
17 Mayıs 2019 19:40
Düzce'deki FETÖ davasında 2 sanığa beraat
17 Mayıs 2019 19:07		 İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava ertelendi
17 Mayıs 2019 19:04
Giresun'da bir terörist teslim oldu
17 Mayıs 2019 18:25		 Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda 2 astsubay tutuklandı
17 Mayıs 2019 17:15
Samsun'daki FETÖ soruşturmasında PTT eski müdürüne adli kontrol
17 Mayıs 2019 16:35		 Niğde'de 2 FETÖ firarisi yakalandı
17 Mayıs 2019 16:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:47 - Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobili Kayseri sokaklarında20:44 - Uçaklar, 'rüzgar'dan dolayı İstanbul Havalimanı'na inemedi20:43 - Eski mütevelli heyeti başkanı üniversiteyi bastı20:36 - Seçmen sorgulama e-devlette20:33 - Aydın Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, Balıkesir'e atandı20:30 - Darbe sanığı generalden 'Ankara'nın turistlik haritası' savunması20:10 - Akıncı Üssü davasına sanık savunmaları ile devam edildi20:00 - İsrailli şirket, sahte sosyal medya hesaplarıyla Afrika seçimlerini etkilemeye çalışmış19:53 - Hakkari'de 9 PKK'lı öldürüldü, cephanelik ele geçirildi19:52 - AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker şehit oldu
19:50 - Özel poliklinik çalışanları, 112 ekibini darp etti19:48 - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama19:40 - Ak Parti, torba kanun teklifini TBMM'ye sundu19:40 - Eski HDP Belediye Başkanı Yikit adli kontrolle serbest19:36 - İSKİ'nin memur alım sonuçları açıklanıyor19:31 - Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası pazartesi devam edecek19:28 - Maket ödevine zarar verilen 5. sınıf öğrencisi karakola gitti19:25 - 'İthal ettiğimiz kadar hayvanı hastalıktan kaybediyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Soylu: İçeriğini söylemiyorum ama ciddi tehdit altındayız
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
Konya'da eski muhtar 3 kişiyi öldürdü
Milli Görüşün duayenlerinden SP'ye büyük tepki
Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama
OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti
Emniyetten polis okulu süreleri için açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erken uyanmak 3
kaybettikten sonra kıymet bilmek 5
anlam karmaşası 4
19.05.2019 galatasaray vs başakşehir maçı 1
tek'in seyrine seyirci kalmak 1
Horul horul uyumak 2
korku inşa etmek 7
Seracohw 1
nazım hikmet 1
nihat özdemir'in tff başkanlığına adaylığını açıklaması 3
SON İLANLAR
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kınık Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam