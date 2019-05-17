İSKİ'nin memur alım sonuçları açıklanıyor
İSKİ Bünyesinde Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek 461 memur alımının sınav sonuçları bu akşam açıklanıyor
|17 Mayıs 2019 19:36
|Yazdır
İSKİ bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; 7 Ocak 2019 ile 8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan ve toplamda 461 memur alımının gerçekleştirildiği sınavın sonuçları bu akşam açıklanıyor.
Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre resmi prosedürlerin ve uzun süre devam eden gerekli güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasının ardından sonuçlar bu gün saat 19.00'da İSKİ'nin www.iski.gov.tr adresinden açıklanıyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobili Kayseri sokaklarında
17 Mayıs 2019 20:47
|Aydın Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, Balıkesir'e atandı
17 Mayıs 2019 20:33
|'İthal ettiğimiz kadar hayvanı hastalıktan kaybediyoruz'
17 Mayıs 2019 19:25
|İstanbul'da sağanak etkili oluyor
17 Mayıs 2019 17:59
|Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı artıyor
17 Mayıs 2019 17:41
|Kahve ikramıyla topladığı kitaplardan kütüphane oluşturuyor
17 Mayıs 2019 16:55
|Mahkumlardan 100. yıl anısına 100 Bandırma Vapuru maketi
17 Mayıs 2019 16:39
|2023'te hedef, 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri
17 Mayıs 2019 16:07
|Asgari ücretle iş bulan çiftçi tarımı bırakıyor
17 Mayıs 2019 15:42
|Denizin üstüne Türk bayraklarıyla 1919 yazdılar
17 Mayıs 2019 14:35