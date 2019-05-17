Eski HDP Belediye Başkanı Yikit adli kontrolle serbest
Iğdır'da terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Murat Yikit, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
|17 Mayıs 2019 19:40
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Terör örgütü PKK soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan eski HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yikit, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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