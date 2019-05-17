1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski HDP Belediye Başkanı Yikit adli kontrolle serbest

Iğdır'da terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Murat Yikit, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
 17 Mayıs 2019 19:40
Yazdır
Eski HDP Belediye Başkanı Yikit adli kontrolle serbest

Terör örgütü PKK soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan eski HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yikit, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Darbe sanığı generalden 'Ankara'nın turistlik haritası' savunması
17 Mayıs 2019 20:30		 Akıncı Üssü davasına sanık savunmaları ile devam edildi
17 Mayıs 2019 20:10
Hakkari'de 9 PKK'lı öldürüldü, cephanelik ele geçirildi
17 Mayıs 2019 19:53		 Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası pazartesi devam edecek
17 Mayıs 2019 19:31
Düzce'deki FETÖ davasında 2 sanığa beraat
17 Mayıs 2019 19:07		 İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava ertelendi
17 Mayıs 2019 19:04
Giresun'da bir terörist teslim oldu
17 Mayıs 2019 18:25		 Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda 2 astsubay tutuklandı
17 Mayıs 2019 17:15
Samsun'daki FETÖ soruşturmasında PTT eski müdürüne adli kontrol
17 Mayıs 2019 16:35		 Niğde'de 2 FETÖ firarisi yakalandı
17 Mayıs 2019 16:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:44 - Uçaklar, 'rüzgar'dan dolayı İstanbul Havalimanı'na inemedi20:43 - Eski mütevelli heyeti başkanı üniversiteyi bastı20:36 - Seçmen sorgulama e-devlette20:33 - Aydın Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, Balıkesir'e atandı20:30 - Darbe sanığı generalden 'Ankara'nın turistlik haritası' savunması20:10 - Akıncı Üssü davasına sanık savunmaları ile devam edildi20:00 - İsrailli şirket, sahte sosyal medya hesaplarıyla Afrika seçimlerini etkilemeye çalışmış19:53 - Hakkari'de 9 PKK'lı öldürüldü, cephanelik ele geçirildi19:52 - AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker şehit oldu19:50 - Özel poliklinik çalışanları, 112 ekibini darp etti
19:48 - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama19:40 - Ak Parti, torba kanun teklifini TBMM'ye sundu19:40 - Eski HDP Belediye Başkanı Yikit adli kontrolle serbest19:36 - İSKİ'nin memur alım sonuçları açıklanıyor19:31 - Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası pazartesi devam edecek19:28 - Maket ödevine zarar verilen 5. sınıf öğrencisi karakola gitti19:25 - 'İthal ettiğimiz kadar hayvanı hastalıktan kaybediyoruz'19:07 - Düzce'deki FETÖ davasında 2 sanığa beraat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Soylu: İçeriğini söylemiyorum ama ciddi tehdit altındayız
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
Konya'da eski muhtar 3 kişiyi öldürdü
Milli Görüşün duayenlerinden SP'ye büyük tepki
Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama
OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti
Emniyetten polis okulu süreleri için açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlük atışması 5
iyi insanların hala var olduğuna duyulan inanç 2
65 milyon şu an bizi izliyor 1
günaydın sözlük 3
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 4
editörün başlığı kapatması 5
Kuzu kulağı 1
çalış senin de olur 3
korku inşa etmek 7
editörün sözünü dinleyen uslu sözlük yazarı 5
SON İLANLAR
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kınık Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam