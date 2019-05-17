Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
|17 Mayıs 2019 19:48
|Yazdır
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda yaklaşık 25 gram eroin, 0,33 gram kokain, 2 sentetik uyuşturucu hap ile 2 av tüfeği ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eski mütevelli heyeti başkanı üniversiteyi bastı
17 Mayıs 2019 20:43
|AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker şehit oldu
17 Mayıs 2019 19:52
|Özel poliklinik çalışanları, 112 ekibini darp etti
17 Mayıs 2019 19:50
|Maket ödevine zarar verilen 5. sınıf öğrencisi karakola gitti
17 Mayıs 2019 19:28
|AA muhabiri Nişancı'ya hakarete 1 gözaltı
17 Mayıs 2019 17:52
|Erkek şiddeti konusunda yardım isteyen kadın cinayet işledi
17 Mayıs 2019 17:38
|Çiftlik Bank davasında 9 sanığa tahliye
17 Mayıs 2019 16:42
|Filmleri aratmayan olayda iki kişi silahla yaralandı
17 Mayıs 2019 16:05
|Uyuşturucu çetesi üyelerine 100 yıla kadar hapis talebi
17 Mayıs 2019 15:45
|Makarna devinin sahiplerine PKK'ya yardımdan beraat
17 Mayıs 2019 14:18