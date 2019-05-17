Özel poliklinik çalışanları, 112 ekibini darp etti

Olay, sabah saatlerinde Turgutreis Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir poliklinikte meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde akrep soktuğu öğrenilen bir vatandaş, polikliniğe getirildi. Vatandaşa burada ilk müdahalenin yapılması sonrası 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istendi. Polikliniğe giden sağlık çalışanlarının hastaya verilen ilaç dozunu sorması üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrası iddiaya göre poliklinik çalışanları, Yunus B. ve Asli G. adlı 112 Acil Sağlık çalışanlarını darp etti.

Olayın ardından Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığına giden 112 Acil Sağlık çalışanları, poliklinik çalışanları tarafından darp edildikleri ve hakaret ve tehditlere maruz kaldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili poliklinik çalışanlarının da ifadeleri alındı. Sağlık çalışanları daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olup darp raporu aldı.

112 Acil Sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddia edilen poliklinik yetkilisi kendisinin de sağlık çalışanı olduğunu ifade ederek, "Bu konuda açıklama yapmak istiyorum. Elimde güvenlik kamerası görüntüleri var. Bunları jandarmaya vereceğim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.