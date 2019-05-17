1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel poliklinik çalışanları, 112 ekibini darp etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 112 Acil Servis çalışanları, iddiaya göre özel bir poliklinikte görev yapan sağlık çalışanları tarafından darp edildi. 112 çalışanları poliklinik çalışanlarından şikayetçi oldu
 17 Mayıs 2019 19:50
Yazdır
Özel poliklinik çalışanları, 112 ekibini darp etti

Olay, sabah saatlerinde Turgutreis Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir poliklinikte meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde akrep soktuğu öğrenilen bir vatandaş, polikliniğe getirildi. Vatandaşa burada ilk müdahalenin yapılması sonrası 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istendi. Polikliniğe giden sağlık çalışanlarının hastaya verilen ilaç dozunu sorması üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrası iddiaya göre poliklinik çalışanları, Yunus B. ve Asli G. adlı 112 Acil Sağlık çalışanlarını darp etti.

Olayın ardından Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığına giden 112 Acil Sağlık çalışanları, poliklinik çalışanları tarafından darp edildikleri ve hakaret ve tehditlere maruz kaldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili poliklinik çalışanlarının da ifadeleri alındı. Sağlık çalışanları daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olup darp raporu aldı.

112 Acil Sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddia edilen poliklinik yetkilisi kendisinin de sağlık çalışanı olduğunu ifade ederek, "Bu konuda açıklama yapmak istiyorum. Elimde güvenlik kamerası görüntüleri var. Bunları jandarmaya vereceğim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski mütevelli heyeti başkanı üniversiteyi bastı
17 Mayıs 2019 20:43		 AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker şehit oldu
17 Mayıs 2019 19:52
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
17 Mayıs 2019 19:48		 Maket ödevine zarar verilen 5. sınıf öğrencisi karakola gitti
17 Mayıs 2019 19:28
AA muhabiri Nişancı'ya hakarete 1 gözaltı
17 Mayıs 2019 17:52		 Erkek şiddeti konusunda yardım isteyen kadın cinayet işledi
17 Mayıs 2019 17:38
Çiftlik Bank davasında 9 sanığa tahliye
17 Mayıs 2019 16:42		 Filmleri aratmayan olayda iki kişi silahla yaralandı
17 Mayıs 2019 16:05
Uyuşturucu çetesi üyelerine 100 yıla kadar hapis talebi
17 Mayıs 2019 15:45		 Makarna devinin sahiplerine PKK'ya yardımdan beraat
17 Mayıs 2019 14:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:44 - Uçaklar, 'rüzgar'dan dolayı İstanbul Havalimanı'na inemedi20:43 - Eski mütevelli heyeti başkanı üniversiteyi bastı20:36 - Seçmen sorgulama e-devlette20:33 - Aydın Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, Balıkesir'e atandı20:30 - Darbe sanığı generalden 'Ankara'nın turistlik haritası' savunması20:10 - Akıncı Üssü davasına sanık savunmaları ile devam edildi20:00 - İsrailli şirket, sahte sosyal medya hesaplarıyla Afrika seçimlerini etkilemeye çalışmış19:53 - Hakkari'de 9 PKK'lı öldürüldü, cephanelik ele geçirildi19:52 - AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker şehit oldu19:50 - Özel poliklinik çalışanları, 112 ekibini darp etti
19:48 - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama19:40 - Ak Parti, torba kanun teklifini TBMM'ye sundu19:40 - Eski HDP Belediye Başkanı Yikit adli kontrolle serbest19:36 - İSKİ'nin memur alım sonuçları açıklanıyor19:31 - Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası pazartesi devam edecek19:28 - Maket ödevine zarar verilen 5. sınıf öğrencisi karakola gitti19:25 - 'İthal ettiğimiz kadar hayvanı hastalıktan kaybediyoruz'19:07 - Düzce'deki FETÖ davasında 2 sanığa beraat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Soylu: İçeriğini söylemiyorum ama ciddi tehdit altındayız
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
Konya'da eski muhtar 3 kişiyi öldürdü
Milli Görüşün duayenlerinden SP'ye büyük tepki
Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama
OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti
Emniyetten polis okulu süreleri için açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alarmı duymamak 2
döviz satışlarına vergi getirilmesi 1
patates kızartması 4
dizi klişeleri 1
aristokrasinin panzehri 1
suv 1
Acı yok Rocky 1
mustafa yıldızdoğan 4
okullarda yeni tatil sistemi 3
erken uyanmak 3
SON İLANLAR
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kınık Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam