Özel poliklinik çalışanları, 112 ekibini darp etti
|17 Mayıs 2019 19:50
|Yazdır
Olay, sabah saatlerinde Turgutreis Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir poliklinikte meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde akrep soktuğu öğrenilen bir vatandaş, polikliniğe getirildi. Vatandaşa burada ilk müdahalenin yapılması sonrası 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istendi. Polikliniğe giden sağlık çalışanlarının hastaya verilen ilaç dozunu sorması üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrası iddiaya göre poliklinik çalışanları, Yunus B. ve Asli G. adlı 112 Acil Sağlık çalışanlarını darp etti.
Olayın ardından Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığına giden 112 Acil Sağlık çalışanları, poliklinik çalışanları tarafından darp edildikleri ve hakaret ve tehditlere maruz kaldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili poliklinik çalışanlarının da ifadeleri alındı. Sağlık çalışanları daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olup darp raporu aldı.
112 Acil Sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddia edilen poliklinik yetkilisi kendisinin de sağlık çalışanı olduğunu ifade ederek, "Bu konuda açıklama yapmak istiyorum. Elimde güvenlik kamerası görüntüleri var. Bunları jandarmaya vereceğim" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eski mütevelli heyeti başkanı üniversiteyi bastı
17 Mayıs 2019 20:43
|AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker şehit oldu
17 Mayıs 2019 19:52
|Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
17 Mayıs 2019 19:48
|Maket ödevine zarar verilen 5. sınıf öğrencisi karakola gitti
17 Mayıs 2019 19:28
|AA muhabiri Nişancı'ya hakarete 1 gözaltı
17 Mayıs 2019 17:52
|Erkek şiddeti konusunda yardım isteyen kadın cinayet işledi
17 Mayıs 2019 17:38
|Çiftlik Bank davasında 9 sanığa tahliye
17 Mayıs 2019 16:42
|Filmleri aratmayan olayda iki kişi silahla yaralandı
17 Mayıs 2019 16:05
|Uyuşturucu çetesi üyelerine 100 yıla kadar hapis talebi
17 Mayıs 2019 15:45
|Makarna devinin sahiplerine PKK'ya yardımdan beraat
17 Mayıs 2019 14:18