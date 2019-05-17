Hakkari'de 9 PKK'lı öldürüldü, cephanelik ele geçirildi
|17 Mayıs 2019 19:53
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Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İran sınırında bulunan Dağlıca bölgesindeki Alandüzü mevkiinde düzenlenen müşterek operasyonda, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Hakkari Valiliği, operasyonlarda, son 4 günde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; İlimizde son dört günde 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Yüksekova İlçesi Alandüzü Mevkiinde icra edilen operasyonlar neticesinde; 1.484 adet 23.5 milimetre uçaksavar mühimmatı, 2.890 adet 12,7 mm doçka mühimmatı, 51.800 adet 7,62 mm piyade tüfeği mermisi,1 kanas keskin nişancı tüfeği,1 bixi makinalı tüfek,1 roketatar,1.000 bixi mühimmatı, 3 varil dolusu AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 9 el bombası, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 19 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 jeneratör ve jeneratör parçaları, 2 mazotlu hızar makinesi, 8 AK-47 piyade tüfeği, 3 roketatar mühimmatı, 12 EYP (el yapımı patlayıcı), 2 panço, 450 metre kablo,100 kilogram gres yağı, 30 kilo inşaat teli, 4 şemsiye,1 büyük akü, 3 boş jelikan, örgütsel içerikli kitap, 2 tuzaklanmış sırt çantası, 1 uyku tulumu, 100 çuval un, 150 koli bandı, 52 çuval şeker, 111 çift ayakkabı, 12 çuval fasulye, 1 dörtlü ocak seti, 30 konserve, EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılan malzemeler, sığınak yapımında kullanılan çok sayıda alet edevat ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ayrıca 26 mağara/barınak ve 1 adet hastane olarak kullanıldığı değerlendirilen yapı imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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