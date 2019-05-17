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İsrailli şirket, sahte sosyal medya hesaplarıyla Afrika seçimlerini etkilemeye çalışmış

İsrailli bir şirketin, başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok yerde seçimlere yön vermek için Facebook ve Instagram'da yüzlerce sahte hesap açtığı ortaya çıktı. Kendini yerel halktan ya da medyadan biri gibi tanıtan bu hesaplar, siyasetçilerle ilgili 'sözde sızdırılmış' haberler paylaştı
 17 Mayıs 2019 20:00
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İsrailli şirket, sahte sosyal medya hesaplarıyla Afrika seçimlerini etkilemeye çalışmış

Sosyal medya devi Facebook, İsrailli bir şirketin başta Afrika olmak üzere Latin Amerika ve Güneydoğu Asya ülkelerindeki seçimleri etkilemek amacıyla yüzlerce sahte hesap açtığını duyurdu. 'Archimedes Group' adlı şirketin, Facebook ve onun çatısı altında bulunan Instagram'da açtığı sahte hesaplar için 800 bin dolar (yaklaşık 4.85 milyon TL) harcama yaptığı kaydedildi. Bu sahte hesapların toplamda 3 milyona yakın takipçisi olduğu belirtildi.

ÖNCELİK NİJERYA, SENEGAL, TOGO...

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, açılan sahte hesapları kullananlar kendilerini yerel halktan biri ya da yerel medya kuruluşlarının temsilcileri gibi sundu. Hesaplarda, siyasetçilerle ilgili 'sızdırıldığı' belirtilen haberler paylaşıldı.

Afrika'da Nijerya, Senegal, Togo, Angola, Nijer ve Tunus'u öncelikli hedef olarak belirleyen şirket Latin Amerika'da ve Güneydoğu Asya'da da 'aktif faaliyette' bulundu.

TÜM HESAPLAR KAPATILDI

Facebook'un siber güvenlikten sorumlu yöneticisi Nathaniel Gleicher, "Sayfa yöneticileri ve hesap sahipleri sıklıkla siyasi haberler hakkında paylaşım yaptı; çeşitli ülkelerdeki seçimler, adayların görüşleri ve siyasi rakipleri tarafından yapılan eleştiriler gibi" diyerek durumu açıkladı. Gleicher, durumu fark ettikleri anda şirketle bağlantısı saptanan tüm hesapların ve grupların kapatıldığını belirtti.

ŞİRKET, KENDİ SİTESİNDE İŞLERİNİ ÖVDÜ

'Archimedes Group'a ait olduğu sanılan web sitesinde de adeta siyasi yönlendirmeyi doğrulayan bilgiler olması dikkatlerden kaçmadı. Sitede, şirketin dünya çapında pek çok ülkede devlet başkanlığı seçimleri dahil olmak üzere siyasi ve toplumsal kampanyalarda belirgin roller üstlendiğinden, sosyal medya projeleri yürüttüğünden 'övgüyle' bahsedildi.
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