Akıncı Üssü davasına sanık savunmaları ile devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunması alınan sanık eski kursiyer pilot teğmen Engin Yüksel, üzerine atılan suçların hiçbirini işlemediğini, kanuna aykırı hiçbir emri uygulamadığını iddia etti. Yüksel, kursiyer Resul Metin'le darbeye destek için nöbet tuttuğu ve yolu kontrol ettiği suçlamasını da reddetti.

Yasal olmayan hiçbir emir almadığını savunan Yüksel, darbe girişimine destek veren bir faaliyette de bulunmadığını öne sürdü.

Yüksel, FETÖ'ye üye olduğuna yönelik iddiayı da reddederek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Caner Çamoğlu ise önceki savunmasını kabul ettiğini belirterek, 15 Temmuz'da amirleri tarafından verilen kanuna uygun emirleri yerine getirdiğini söyledi.

Tüm kursiyerlerin darbeden daha önceden haberdar olduğuna yönelik iddiayı reddeden Çamoğlu, o gece telefonlarının alınmasını, darbeden haberdar olmadıklarının bir göstergesi olduğunu öne sürdü.

Çamoğlu, 15 Temmuz'da amirlerince terörle mücadele harekatı olacağının bildirildiğini, kendisine de 141. Filo'nun araç giriş kapısında görev verildiğini belirtti.

Gelenlerin kimliğini öğrenip filoya bilgi verdiğini anlatan Çamoğlu, takiben filo gazinosuna gittiğini ve sabah ayrılana kadar istirahat ettiğini ileri sürdü.

Çamoğlu, "Ne 15 Temmuz gecesi ne de öncesinde kanuna aykırı bir emir almadım, uygulamadım. Sicil amirlerimin terörle mücadele harekatı kapsamında verdiği emirleri uyguladım." dedi.

FETÖ/PDY üyesi olduğuna yönelik iddiayı da kabul etmeyen Çamoğlu, tahliyesini ve beraatini istedi.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde, MEBS Okulu'nda kursiyer teğmen olan Yasin Tuncer de üzerine atılı suçları kabul etmedi. Tuncer, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya pazartesi günü devam edilmek üzere ara verildi.