Uçaklar, 'rüzgar'dan dolayı İstanbul Havalimanı'na inemedi
|17 Mayıs 2019 20:44
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Yeni açılan İstanbul Havalimanı'nda bugün hava koşulları nedeniyle sorun yaşandığı, birçok uçağın uzun süre tur atmak zorunda kaldığı ve bazı uçakların Tekirdağ Çorlu Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi. Airporthaber'in aktardığına göre, durum rüzgardan kaynaklanıyor.
Airport haber, bazı uçakların şiddetli rüzgarın etkisinden dolayı havalimanını pas geçmek zorunda kaldığını, bazı uçakların yakın meydanlara yönlendirildiğini duyurdu. İstanbul Havalimanı'ndan kalkışların da kontrollü olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
MARSİLYA-İSTANBUL UÇAĞI TEKİRDAĞ'A YÖNLENDİRİLDİ
İniş yapamayan uçaklardan birinin, Marsilya-İstanbul uçağı olduğu görülüyor. Flightradar'daki bilgilere göre, Tekirdağ'a yönlendirilen TK1366 sefer sayılı uçak İstanbul için tekrar kalkış sırasını bekliyor.
AirTürk Haber sitesi ise THY'nin Basel, Bremen ve Elazığ'dan gelen uçaklarının da Tekirdağ-Çorlu Havalimanı'na indiğini, THY'nin TK2325 sefer sayılı İzmir-IST seferini yapan uçağının da İzmir'e geri döndüğünü duyurdu.
AA: KÜMÜLONİMBUS BULUTLARI YOĞUNLAŞTI
Anadolu Ajansı ise İstanbul Havalimanı'ndaki bazı seferlerde öğleden sonra etkisini artıran sağanak ve rüzgar nedeniyle aksamalar yaşandığını belirttiği haberde, "kümülonimbus (Cb) bulutlarının havalimanı çevresinde yoğunlaştığını' belirtti.
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