1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobili Kayseri sokaklarında

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Serkan Tok iftar programına Bahçeli'nin hediye ettiği araçla katıldı
 17 Mayıs 2019 20:47
Yazdır
Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobili Kayseri sokaklarında

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği "Mustang" marka klasik otomobiliyle iftar programına katıldı.

MHP İl Başkanlığı tarafından Burak At Çiftliği'nde düzenlenen iftara programına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği "Mustang" marka aracıyla gelen Baki Ersoy, partililerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Baki Ersoy, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı kendisine hediye eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Aracın kendisine emanet edildiğini vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Partiden beni arayıp, aracı teslim alacağım söylendi. Heyecanlandım, duygulandım ve onore olduk. Genel Başkanımızdan Allah razı olsun. Ankara sokaklarında kendisi tur atmıştı. Şimdi Kayseri sokaklarında İl Başkanımız Serkan Tok Bey ilk defa aracı kullandı. Aracı ilk olarak Kayseri il beyinin kullanmasını istedim. Bu durumdan çok da mutluyum. Kayserimiz için büyük bir onur. Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin. Ben genel başkanımızla onur duyduğumuzu ifade ettim. O da 'Arabamız yabancıya mı gidiyor ki?' diyerek espri yaptı. Bu araç benim şahsıma hediye edilmiştir. Bu aracı Kayseri teşkilatlarımızla birlikte tüm Kayserimize hediye olarak kabul ediyoruz."

MHP İl Başkanı Serkan Tok da aracın manevi değerinin bulunduğunu, aracın bu nedenle önemli olduğunu vurgulayarak, "Daha 10 gün önce kıymetli büyüğümüz genel başkanımız Devlet Bahçeli tarafından kullanıldığı bir araç. Biz de burada genel başkanımızın vekili Baki Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Milletvekilimizin şahsına hediye edilen aracı teşkilat başkanı olarak ilk olarak bana aracı vermesi beni onore etmiştir. " diye konuştu.

Klasik otomobil tutkunluğuyla bilinen Bahçeli, Ankara'da tur attığı "06 BJK 001" plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini 6 Mayıs'ta Ersoy'a hediye etmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aydın Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, Balıkesir'e atandı
17 Mayıs 2019 20:33		 İSKİ'nin memur alım sonuçları açıklanıyor
17 Mayıs 2019 19:36
'İthal ettiğimiz kadar hayvanı hastalıktan kaybediyoruz'
17 Mayıs 2019 19:25		 İstanbul'da sağanak etkili oluyor
17 Mayıs 2019 17:59
Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı artıyor
17 Mayıs 2019 17:41		 Kahve ikramıyla topladığı kitaplardan kütüphane oluşturuyor
17 Mayıs 2019 16:55
Mahkumlardan 100. yıl anısına 100 Bandırma Vapuru maketi
17 Mayıs 2019 16:39		 2023'te hedef, 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri
17 Mayıs 2019 16:07
Asgari ücretle iş bulan çiftçi tarımı bırakıyor
17 Mayıs 2019 15:42		 Denizin üstüne Türk bayraklarıyla 1919 yazdılar
17 Mayıs 2019 14:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:08 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de vatandaşlarla iftarda bir araya geldi21:49 - Erdoğan: Muhtarlık seçimleri farklı tarihte yapılmalı21:42 - Kars'ta terör suçundan aranan kişi yakalandı21:22 - Ak Parti'nin TBMM'ye sunduğu 20 maddelik torba kanun teklifinin tam metni21:16 - AVM ve havalimanlarındaki güvenlik hizmetlerine denetim21:04 - Hapis cezası kesinleşen başkanın mazbatası iptal edildi20:47 - Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobili Kayseri sokaklarında20:44 - Uçaklar, 'rüzgar'dan dolayı İstanbul Havalimanı'na inemedi20:43 - Görevden alınan rektör, yeni rektörün makamını bastı20:36 - Seçmen sorgulama e-devlette
20:33 - Aydın Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, Balıkesir'e atandı20:30 - Darbe sanığı generalden 'Ankara'nın turistlik haritası' savunması20:10 - Akıncı Üssü davasına sanık savunmaları ile devam edildi20:00 - İsrailli şirket, sahte sosyal medya hesaplarıyla Afrika seçimlerini etkilemeye çalışmış19:53 - Hakkari'de 9 PKK'lı öldürüldü, cephanelik ele geçirildi19:52 - AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker şehit oldu19:50 - Özel poliklinik çalışanları, 112 ekibini darp etti19:48 - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Soylu: İçeriğini söylemiyorum ama ciddi tehdit altındayız
Konya'da eski muhtar 3 kişiyi öldürdü
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
Milli Görüşün duayenlerinden SP'ye büyük tepki
Emniyetten polis okulu süreleri için açıklama
OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti
Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağının kaldırılması 5
tuz ruhu ile çamaşır suyunu evlendirmek 3
Alpbörü 3
henry onyekuru 1
yakışıklı değil ama sempatik 2
ıssız adam 6
jan vesely 1
spyware 1
teslim olmak 10
spor taraftarlarının imamoğluna mazbatayı ver demesi 6
SON İLANLAR
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kınık Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam