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AVM ve havalimanlarındaki güvenlik hizmetlerine denetim

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısı ile vatandaşların can ve mal güvenliği için ülke genelinde alışveriş merkezleri ile turistlerin yoğun olarak seyahat ettiği Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'de havalimanlarındaki güvenlik hizmetleri denetlenecek
 17 Mayıs 2019 21:16
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AVM ve havalimanlarındaki güvenlik hizmetlerine denetim

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısı ile vatandaşların can ve mal güvenliği için ülke genelinde alışveriş merkezlerinde ile turistlerin yoğun olarak seyahat ettiği Ankara, Antalya, İstanbul ile İzmir'de havalimanlarındaki güvenlik hizmetlerinin denetleneceği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmeti kalitesinin artırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan/alınması gereken tedbirlerde farkındalık yaratılması amacıyla 20-31 Mayıs arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişleri ve il emniyet müdürlükleri tarafından görev başında uygulamalı eğitim ve denetim yapılması planlandı.

Eğitim ve denetim faaliyetleri kapsamında, alışveriş merkezlerinde plaka tanıma sistemi ile kamera sistemlerinin kurulup kurulmadığı, denetlenen yerlerdeki özel güvenlik görevlilerinin sayısal yeterlilikleri, görev yaptıkları alanların doğru belirlenip belirlenmediği, alışveriş merkezine kontrolsüz girişlerin olup olmadığına bakılacak. Ayrıca araç altı izlemenin yapılıp yapılmadığı, özel güvenlik personelinin üst arama detektörü kullanımı ve x-ray cihazlarından geçişler sırasında gerekli hassasiyeti gösterip göstermediklerine yönelik, yerinde uygulamalı eğitim ve denetimler gerçekleştirilecek.

Öte yandan, turizm sezonunun başlaması ile turistlerin yoğun olarak seyahat ettiği Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'deki havalimanlarında da aynı çalışma kapsamında, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişleri tarafından görev başında eğitim ve denetim yapılacak.
Anadolu Ajansı
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