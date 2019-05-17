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Kars'ta terör suçundan aranan kişi yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan kişi yakalandı.
 17 Mayıs 2019 21:42
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Kars'ta terör suçundan aranan kişi yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan kişi yakalandı.

Sarıkamış Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakurt köyü mevkisinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Kontrollerde araçtaki K.D'nin "Terör örgütü PKK'ya üye olma" suçundan kesinleşmiş 3 yıl cezası olduğu ve arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan K.D. sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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