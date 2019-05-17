Erdoğan: Muhtarlık seçimleri farklı tarihte yapılmalı

31 Mart seçimlerinde tekrar seçilen ve ilk defa göreve gelen tüm muhtarlarımızı tebrik ediyorum.

Muhtarlar toplantımızın 50.sadece İstanbul muhtarlarıyla yapmak istedik. Çünkü milletin evinde, Külliye'de biliyorsunuz sürekli muhtarlarımızla buluştuk, bundan sonra da buluşmaya devam edeceğiz.

Bu mübarek günlerde tutulan oruçların, yapılan hayırların Hak katında kabul olmasını temenni ediyorum.

Muhtarlıklarımızın büyüklükleri çok farklı olduğu için bazı yerlerde bir kişinin tüm mahalleyi kucaklaması mümkün olmayabiliyor. Esasen kırsal için ayrı büyükşehirler için ayrı olacak şekilde mahallenin fiziki büyüklük ve nüfus esasına göre gözden geçirilmesinde fayda görüyorum.

Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir.

Özlük haklarının yanında, silah dediğiniz silahı da verdik. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir muhtarlar daire başkanlığı sistemini de biz kurduk. Bu nedir biliyor musunuz? Bu muhtarlık müessesine verdiğimiz önemin bir ifadesidir.

Önümüzdeki dönemde sizlerle el birliği, fikir birliği içinde mahallelerimize ve ülkemize çok daha büyük hizmetlere imza atacağız.

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi sizlerin de en önemli gündem maddesidir.

Seçim kanununda geçtiğimiz yılın mart ayında yapılan değişiklikle sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi diğer adıyla memur olması şartı getirilmiştir. İkinci bir üye olamaz. Biz bu konudaki sorunu 31 Mart seçimlerinde aradaki farkın sürekli azalması sebebiyle seçimin tüm aşamalarını mercek altına alınca tespit ettik. Sadece tespit kurulu üyeleriyle ilgili usulsüzlüğü belirlemekte kalmadık.

İnceleme ve araştırmamız sırasında, 31 Mart seçimlerinde kasıtlı ve sehven yapılmış pek çok yanlışı ortaya çıkardık.

Şimdi diyorlar ki ne oldu? Oyları çaldılar. Bu kadar açık net! Bugün itibariyle artık bu 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbeti mümkün değildir. Çünkü oylar çalındı.

29 binden başlıyor iniyor iniyor 13 bine kadar geliyor. Burada bir şaibe yok mu? 16 bin oy çalındı.

YSK haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir. Kurul kararını verirken hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri gözeterek her ikisinin çakıştığı sandıkları dikkate almıştır.

Aynı kurul Büyükçekmece ve Maltepe itirazlarımızı reddetmiştir.

26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar büyükşehirde toplandığında seçimin neticesini tersine çevirebiliyor.

Hukuka saygının gereği olarak, kararı gerekirse eleştiririz ama sonucuna da teslim oluruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını ülkemizi karalamak için bir fırsata dönüştürmeye çalışanlara cevabı hep birlikte gelin 23 Haziran'da beraber verelim.

Biz CHP adayının mazbatasının alınıp AK Parti adayına verilmesini istemedik.

Sizden bunları tane tane anlatmanızı istiyorum.

Teröristlerle işine geldiğinde dirsek temasına olmak da bunların demokrasi anlayışına aykırı değildir. Bölücü terör örgütünden aleni destek almaktan FETÖ ihanet çetesinin taşeronluğuna soyunmaktan asla çekinmezler.

Birileri sürekli ülkemizin başına kara bulutlar toplamaya, dışarıya karşı olumsuz tablo çizmeye çalışıyor.

Türkiye yerle yeksan olsa bunlar zil takıp oynar.

Biz tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi ezanlarımızın dinmemesi, bayrağımızın inmemesi için tüm gücümüzle vatanı savunacağız.

Tehdit nereden gelirse, kanımızın son damlasına kadar savaşacak, boynumuza tasma taktırmayacağız.

Külliye'de 25 bine yakın muhtar kardeşimi ağırladım.

Bu şehre işlerden anlamayan, belediyeciliği bilmeyenlerle olmaz. Boğaz'ın altından iki tane Marmaray ve Avrasya geçiyor. Binali Bey'in ulaştırma bakanlığı benim başbakanlığım döneminde yaptık.

CHP bunlara karşı çıktı. Biz İstanbul'u bunlara nasıl teslim ederiz?

Belediyecilik bizim işimiz. Bunu da sizlerle beraber İstanbulumuzda biz başarırız.