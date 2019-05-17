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TİM Başkanı Gülle: Yeni bir ihracat hikayesine ihtiyacımız var

TİM,Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlediği organizasyonla ihracatçılara iftar yemeği verdi.
 17 Mayıs 2019 22:37
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TİM Başkanı Gülle: Yeni bir ihracat hikayesine ihtiyacımız var

TİM,Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlediği organizasyonla ihracatçılara iftar yemeği verdi. TİM Başkanı İsmail Gülle "Mübarek Ramazan ayında ihracatımız hızını kesmedi. İlk 15 günde yüzde 4 artış yakaladık. Bu ay 15 milyar doları yakalayacağımıza, hatta aşacağımıza inanıyoruz. Ancak küresel ticaretteki artış oranın üzerinde bir artış oranını sürdürülebilir kılmak adına, ihracatımıza ilişkin yeni bir hikayeye ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Bu açıdan bakıldığında, Ağustos ayında açıklanacak İhracat Master Planı'nı son derece önemsiyoruz" dedi.

İhracat ailesinin çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İstanbul'da düzenlediği iftar yemeğine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçı birlik başkanları, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Gecede konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Mübarek Ramazan ayında ihracatımız hızını kesmedi. Malumunuz, ilk 15 günde yüzde 4 artış yakaladık. Bu ay 15 milyar doları yakalayacağımıza, hatta aşacağımıza inanıyoruz. Bununla birlikte, ihracatçımızın rekor üstüne rekor kırmasına bakarak, sürecini kendi akışına bırakmak gibi bir niyetimiz asla yok. Küresel ticaret savaşları giderek sertleşirken, dünya ticaretine yönelik sinyaller karışık gelmeye devam ederken, ihracatçımız için tüm dünya genelinde tüm fırsatları kollamak, ihraç ürünlerimiz için mevcut pazarlardaki payımızı arttırmayı sürdürüp hedef ülkeler ve yeni pazarlarda daha iddialı ihracat hamlelerine imza atmak en büyük hedefimiz. Bu nedenle ihracat Ailesi olarak, ihracatımız için tüm fırsatları değerlendirerek, ihracatımızın artış hızını küresel ticaretteki artış hızının üzerine çıkarmaya da, ticaret diplomasisinin 83 bin saha neferi olarak kararlıyız" dedi.

"Ağustos ayında açıklanacak İhracat Master Planı'nı son derece önemsiyoruz"

TİM Başkanı İsmail Gülle konuşmasına şöyle devam etti; "Bu çerçeveden bakıldığında, sektörlerimizin daha iddialı hamleler yapmaları adına Bakanlığımızın liderliğinde atılacak adımlar, yapılacak düzenlemeler, ihracatçılara sağlanan destekler, teşvikler, her zaman önemsediğimiz bir konu. Ancak, Sayın Bakanım artık şunun farkındayız; Mevcut senaryo ile ciddi bir sıçrama yapma şansımız zayıf. Küresel ticaretteki artış oranın üzerinde bir artış oranını sürdürülebilir kılmak adına, ihracatımıza ilişkin yeni bir hikayeye ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Bu açıdan bakıldığında, Ağustos ayında açıklanacak İhracat Master Planı'nı son derece önemsiyoruz. Göreve geldiğiniz günden bu yana ortaya koyduğunuz yenilikçi yaklaşımların, ihracatta dijitalleşmeye yönelik adımların sağlayacağı ivmeyle de desteklenmiş yeni İhracat Master Planı'nın, İhracat Ailemiz açısından yeni bir ufuk, yeni bir yol haritası olacağı gerçeği ile planın detaylarını sabırsızlıkla bekliyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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