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Müsiad: İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isabetli buluyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine yönelik aldığı kararı kamuoyu iradesinin sandığa yansıması açısından vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.
 17 Mayıs 2019 22:43
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Müsiad: İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isabetli buluyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine yönelik aldığı kararı kamuoyu iradesinin sandığa yansıması açısından vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen "MÜSİAD Geleneksel İftar Programı"nda konuşma yapan Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin gücüne inanan iş insanları olarak üretmeye ve birlikte büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Dünyanın değişim koşullarına göre harita çizdiklerini belirten Kaan, "Kadim Anadolu'nun bereketinde bizlerde yenilenme ihtiyacı doğuyor. Biz de MÜSİAD olarak bu dönemi tazelenme olarak ifade ediyoruz. Bu tazelenme hareketinin tüm Türkiye'de yaygınlaşması amacıyla gittiğimiz her ilde insanlarımızla Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hasbihal ediyoruz." diye konuştu.

Kaan, 4 Mayıs'ta 25. Genel Kurulu yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yeni bir değişim ve tazelenme sürecinde ülkemizin yapısını bilerek yeni bir yol haritasının muhasebesini yaparak yolumuza devam ediyoruz. MÜSİAD siyasetten ekonomiye sanattan ticarete kadar çok geniş bir yelpazede karışım halindedir. Sizlerden aldığımız mikro verileri makro planlama yapmak açısından sürekli kılacak çalışma altyapısını yakın zamanda tamamlayacağız Yani MÜSİAD sermaye üssü ve veri merkezi olarak işini tamamlayacaktır."

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal kararıyla ilgili de değinen Kaan, şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine yönelik aldığı kararı kamuoyu iradesinin sandığa yansıması açısından vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu kararın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. İş dünyası olarak en büyük temennimiz seçimleri geride bırakarak belirsizliğin ortadan kalktığı yeni dönemde enerjimizi ülkemizin kalkınmasına harcamak istiyoruz. Bu süreçte kamusal dönüşümleri yaparak yeni ekonomik programları ortaya çıkarıp üretim, yatırım ve ihracat artımında yeninden biçimlenen hal almasını istiyoruz. Böyle bir durumda ülkemizin büyüme trendini de artırmış olacağız. Bu bakımdan kalıcı ve çok yönlü yapısal değişimlerin hayata geçirilmesi adına elimizden gelen desteği vereceğiz."

Kaan, bu anlamda kalkınma planı ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik katkı veren bir kuruluş olacaklarını anlattı.

- "10 yılda bir darbe yiyen millet olmuşuz"

Geçmiş yıllarda Türkiye'nin bir çok darbe yaşadığını anımsatan Kaan, bu tür olayların milleti yıldırmaması gerektiğine dikkati çekti.

Kaan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mart ve nisan rakamlarına baktığımızda kriz olmasına rağmen şu anda rakamlarımızın hızlı şekilde arttığını görüyoruz. Bu rakamları bir sonuç değil başlangıç olarak kabul ediyoruz. İş dünyasındaki insanlarımız morallerini bozmasınlar biz 10 yılda bir darbe yiyen millet olmuşuz. 2008 dünya krizi oldu Cumhurbaşkanımız teğet geçecek dedi ve geçti. 2010-2013 yılları arasında yüzde 8, yüzde 10 büyüme rakamlarını yakaladık bunları da atlatacağız. Moral bozmak yok, nesillerimiz için çok çalışacağız. Şubelerimiz ve üyelerimizle ülkemizi ilk 10 ekonomi arasında sokmak istiyoruz."

- "Filistin davamızdan hiç bir zaman vazgeçmeyeceğiz"

Orta Doğu ve dünyanın çeşitli ülkelerinde Müslümanlara yönelik tutumları kabul etmediklerini dile getiren Kaan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Filistin topraklarında yaşanan bu saldırılar insanlığa yapılmıştır. MÜSİAD olarak Gazze'de yaşanan bu olayları bir kez daha ağır şekilde kınıyoruz. Filistin davamızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Yüksek sesle bu durumu haykırmak durumundayız. Filistin, Yeni Zelanda, Sri Lanka'da yaşananlar vahşettir. Bizler yardımlarımızı hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Zulüm ve haksızlığın her zaman karşısında olacağız."
Anadolu Ajansı
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