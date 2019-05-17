Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz oldu
|17 Mayıs 2019 22:45
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Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Burak Öztop'un İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne atanmasının ardından yerine Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz atandı.
Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Burak Öztop'un İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne atanmasının ardından Aydın İl Sağlık Müdürü olarak görevini sürdürmekte olan Fevzi Yavuzyılmaz Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı. Balıkesir'e ataması yapılan Yavuzyılmaz'ın yerine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü görevine henüz bir atama yapılmazken atama değişikliğini değerlendiren Dr. Yavuzyılmaz bakan yardımcısının kendisini arayarak Balıkesir için kendisini düşündüklerini ifade ettiğini dile getirerek "Görev nerede verilirse bizce uygundur. Hakkımızda hayırlısı. Aydın'daki görev süremiz yaklaşık 2 yılı aştı. Güzel hizmetler yaptığımıza inanıyorum. Eksiklerimiz mutlaka vardır ama iyi niyetle doğru olanı yapmaya gayret ettik. Allah utandırmaz inşallah" şeklinde görüş bildirdi.
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