18 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, millet bahçesi, Protokol Camisi inşaat ve Lavuar alanları ile liman gezi yolunda incelemede bulunacak, vatandaşlarla iftarda bir araya gelecek.

(Zonguldak/13.30/16.00/20.08)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de muhtarlarla buluşacak, Sultangazi Belediyesi'ni ziyaret edecek, fabrika ve esnaf ziyareti yapacak, İstanbul Eflani Derneği ve Çarşamba Çukur Bostan Şehir Parkı'nda düzenlenecek iftar programları ile Of Hayrat Vakfı ve Çaykara Derneği'nin sohbet programı ve Sivas Çınarlı Vakfı'nın düzenlediği sahur etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.00-01.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Lisede ne yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kudüs ve Tarihimiz Derneğinin Eyüp Sultan Kültür Merkezi'ndeki iftarına katılacak.

(İstanbul/20.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gazbir-Gazmer İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul / 20.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İSTANBUL) 3. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küba Devlet ve Bakanlar Konseyi Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez tarafından kabul edilecek, Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüşecek ve ikili temaslarda bulunacak.

(Havana)

2- Avustralya'da halk, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

(Melbourne)

3- KKTC'de hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek.

(Bayburt)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, iftar programına ve teravih namazına iştirak edecek.

(Konya/20.02/21.34)

3- ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 61. Geleneksel İftarı, Çengelköy'deki Üsküdar Belediyesi Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/20.00)