1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 bin 500 kişi ile 1 kilometrelik fener alayı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Samsun'da buluşan Türkiye'nin her yerinden 2 bin 500 öğrenci ve öğretmen 1 kilometrelik kortej oluşturarak fener alayı gerçekleştirdi.
 17 Mayıs 2019 23:49
Yazdır
2 bin 500 kişi ile 1 kilometrelik fener alayı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Samsun'da buluşan Türkiye'nin her yerinden 2 bin 500 öğrenci ve öğretmen 1 kilometrelik kortej oluşturarak fener alayı gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ayak basmasıyla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 100. yılı şerefine Türkiye'nin dört bir yanındaki Bahçeşehir Koleji kampüslerinden 2 bin 500 öğrenci ve öğretmen Samsun'da buluştu.

Bilim, spor, sanat ve robotik alanındaki başarılarıyla Türkiye'yi dünyada temsil eden Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin katıldığı buluşma, 500 öğrenci ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ile başladı. Program daha sonra ise 2 bin 500 öğrencinin Çobanlı İskelesi'nde buluşmasıyla devam etti. Öğrenciler, İstanbul'dan yola çıkarak geçtiği illerde bulunan kampüslerden aldığı bayrağı bir sonraki kampüse teslim ederek 830 kilometre pedal çeviren öğretmenleri Merve Marmara'yı ve Çobanlı İskelesi'ne 1919 metre kala birlikte pedal çeviren arkadaşlarını karşıladı. Karşılamanın ardından Merve Marmara Türk bayrağı ve kolejin flamasını Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'e teslim etti. Yücel ise Marmara'ya plaket takdim etti. Sonrasında ise, tüm öğrenciler, öğretmenler ve bisikletliler Fener Alayı gerçekleştirdi. Fener Alayına Bahçeşehir Koleji bando takımı da destek verdi. Çobanlı İskelesinden başlayan Fener Alayı, Gençlik Merkezi'nde sona erdi. Fener Alayının bir bölümüne Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de eşlik etti. Fener Alayı'nın ardından ise, Bahçeşehir Koleji 19 Mayıs Kampüsü'nde öğrencilerden oluşan koro 19 Mayıs temasıyla şarkılar seslendirdi.

"Bağımsızlığımızın en büyük güvencesi gençlerdir"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir" sözlerini hatırlatarak, gençlerin bu sorumluluğu geleceğe aktarma görevini vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelerek bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını atmasının üzerinden 100 yıl geçtiğini anımsatan Yücel, "Ne mutlu ki yalnızca Türkiye tarihine yazılan değil, verilen mücadeleyle dünyaya örnek olan bu destanın 100. yılını görmek bize nasip oldu. Bizler 200. yılını göremeyeceğiz ancak bağımsızlığımız sonsuza kadar var olacak. Bu yoldaki en büyük güvence siz gençlersiniz" dedi.

"Bu bir bayrak yarışı"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, Milli Mücadele bayrağının Samsun'a taşınmasının 100. yılında 2 bin 500 öğrenci ile burada olmaktan dolayı gururlu olduklarını belirterek, "Bizim için çok anlamlı bir gün. Anadolu halkı bütün imkansızlıklara rağmen bütün cesaretiyle bir araya geldi ve bağımsızlık mücadelesi için kanının son damlasına kadar bu mücadelenin peşini bırakmadı. Bu bir bayrak yarışı. Eğitim de bu bayrak yarışının en özel hallerinden birisidir. Beden eğitimi öğretmenimiz Merve Marmara, bu bayrak yarışını temsilen İstanbul'dan Samsun'a bayrağımızı bir sonraki kampüste devir teslim yaparak 830 kilometre pedal çevirdi. Bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerimizle bu bayrağı yükseltmek için yeniden güven tazeledik. Gençliğe güvenimiz tam. Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce burada başlattığı Milli Mücadele ruhu ve Cumhuriyetimizin ilelebet varlığı için bugünü gençlere armağan etti. Bizler de devraldığımız bayrağı, eğitimle yeni nesillere aktaracağız" diye konuştu.

Buluşmada ayrıca Yücel, Bahçeşehir Kolejinin sporda, sanatta, robotikte ve bilimde Türkiye'yi dünyada temsil ederek ödüller alan başarılı öğrencilerine teşekkür ederek plaket takdim etti.

Davetlilerin yanı sıra konsere Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Genel Müdürü Özlem Dağ ve kolej yöneticileri katıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden manisa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
17 Mayıs 2019 23:57		 Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobili Kayseri sokaklarında
17 Mayıs 2019 20:47
Aydın Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, Balıkesir'e atandı
17 Mayıs 2019 20:33		 İSKİ'nin memur alım sonuçları açıklanıyor
17 Mayıs 2019 19:36
'İthal ettiğimiz kadar hayvanı hastalıktan kaybediyoruz'
17 Mayıs 2019 19:25		 İstanbul'da sağanak etkili oluyor
17 Mayıs 2019 17:59
Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı artıyor
17 Mayıs 2019 17:41		 Kahve ikramıyla topladığı kitaplardan kütüphane oluşturuyor
17 Mayıs 2019 16:55
Mahkumlardan 100. yıl anısına 100 Bandırma Vapuru maketi
17 Mayıs 2019 16:39		 2023'te hedef, 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri
17 Mayıs 2019 16:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:56 - CHP'li Kuşadası Belediye Meclis üyesi Erdal Kılınç'ın mazbatası iptal edildi23:54 - TBMM Başkanı Şentop'tan şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar23:51 - İmamoğlu: Kol kola omuz omuza vakit geçirelim23:49 - 2 bin 500 kişi ile 1 kilometrelik fener alayı23:38 - Torba kanun teklifinde, müfettiş ve uzmanları ilgilendiren önemli düzenleme23:30 - Seçim sonrası döviz dalgalanmaları normalleşecek23:02 - 'Yüksek ses çıkaran' egzoz takılı 129 araç trafikten men edildi22:45 - Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz oldu22:43 - Müsiad: İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isabetli buluyoruz22:42 - Bakan Turhan: Hedefimiz 25 milyar dolarlık proje
22:37 - TİM Başkanı Gülle: Yeni bir ihracat hikayesine ihtiyacımız var22:08 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de vatandaşlarla iftarda bir araya geldi21:49 - Erdoğan: Muhtarlık seçimleri farklı tarihte yapılmalı21:42 - Kars'ta terör suçundan aranan kişi yakalandı21:22 - Ak Parti'nin TBMM'ye sunduğu 20 maddelik torba kanun teklifinin tam metni21:16 - AVM ve havalimanlarındaki güvenlik hizmetlerine denetim21:04 - Hapis cezası kesinleşen başkanın mazbatası iptal edildi20:47 - Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobili Kayseri sokaklarında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Soylu: İçeriğini söylemiyorum ama ciddi tehdit altındayız
Konya'da eski muhtar 3 kişiyi öldürdü
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
Emniyetten polis okulu süreleri için açıklama
Milli Görüşün duayenlerinden SP'ye büyük tepki
OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti
Ak Parti'nin TBMM'ye sunduğu 20 maddelik torba kanun teklifinin tam metni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkek ve kadın arkadaş olamaz 5
yarbay mehmet alkan 1
çalış senin de olur 3
efsane entryler 2
teslim olmak 10
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 4
nihat özdemir'in tff başkanlığına adaylığını açıklaması 4
yazarların birbirlerini ağırlamaya doyamamaları 2
kendi kendine konuşmak 1
Ayak atın atışalım 1
SON İLANLAR
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kınık Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam