2 bin 500 kişi ile 1 kilometrelik fener alayı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Samsun'da buluşan Türkiye'nin her yerinden 2 bin 500 öğrenci ve öğretmen 1 kilometrelik kortej oluşturarak fener alayı gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ayak basmasıyla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 100. yılı şerefine Türkiye'nin dört bir yanındaki Bahçeşehir Koleji kampüslerinden 2 bin 500 öğrenci ve öğretmen Samsun'da buluştu.

Bilim, spor, sanat ve robotik alanındaki başarılarıyla Türkiye'yi dünyada temsil eden Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin katıldığı buluşma, 500 öğrenci ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ile başladı. Program daha sonra ise 2 bin 500 öğrencinin Çobanlı İskelesi'nde buluşmasıyla devam etti. Öğrenciler, İstanbul'dan yola çıkarak geçtiği illerde bulunan kampüslerden aldığı bayrağı bir sonraki kampüse teslim ederek 830 kilometre pedal çeviren öğretmenleri Merve Marmara'yı ve Çobanlı İskelesi'ne 1919 metre kala birlikte pedal çeviren arkadaşlarını karşıladı. Karşılamanın ardından Merve Marmara Türk bayrağı ve kolejin flamasını Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'e teslim etti. Yücel ise Marmara'ya plaket takdim etti. Sonrasında ise, tüm öğrenciler, öğretmenler ve bisikletliler Fener Alayı gerçekleştirdi. Fener Alayına Bahçeşehir Koleji bando takımı da destek verdi. Çobanlı İskelesinden başlayan Fener Alayı, Gençlik Merkezi'nde sona erdi. Fener Alayının bir bölümüne Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de eşlik etti. Fener Alayı'nın ardından ise, Bahçeşehir Koleji 19 Mayıs Kampüsü'nde öğrencilerden oluşan koro 19 Mayıs temasıyla şarkılar seslendirdi.

"Bağımsızlığımızın en büyük güvencesi gençlerdir"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir" sözlerini hatırlatarak, gençlerin bu sorumluluğu geleceğe aktarma görevini vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelerek bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını atmasının üzerinden 100 yıl geçtiğini anımsatan Yücel, "Ne mutlu ki yalnızca Türkiye tarihine yazılan değil, verilen mücadeleyle dünyaya örnek olan bu destanın 100. yılını görmek bize nasip oldu. Bizler 200. yılını göremeyeceğiz ancak bağımsızlığımız sonsuza kadar var olacak. Bu yoldaki en büyük güvence siz gençlersiniz" dedi.

"Bu bir bayrak yarışı"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, Milli Mücadele bayrağının Samsun'a taşınmasının 100. yılında 2 bin 500 öğrenci ile burada olmaktan dolayı gururlu olduklarını belirterek, "Bizim için çok anlamlı bir gün. Anadolu halkı bütün imkansızlıklara rağmen bütün cesaretiyle bir araya geldi ve bağımsızlık mücadelesi için kanının son damlasına kadar bu mücadelenin peşini bırakmadı. Bu bir bayrak yarışı. Eğitim de bu bayrak yarışının en özel hallerinden birisidir. Beden eğitimi öğretmenimiz Merve Marmara, bu bayrak yarışını temsilen İstanbul'dan Samsun'a bayrağımızı bir sonraki kampüste devir teslim yaparak 830 kilometre pedal çevirdi. Bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerimizle bu bayrağı yükseltmek için yeniden güven tazeledik. Gençliğe güvenimiz tam. Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce burada başlattığı Milli Mücadele ruhu ve Cumhuriyetimizin ilelebet varlığı için bugünü gençlere armağan etti. Bizler de devraldığımız bayrağı, eğitimle yeni nesillere aktaracağız" diye konuştu.

Buluşmada ayrıca Yücel, Bahçeşehir Kolejinin sporda, sanatta, robotikte ve bilimde Türkiye'yi dünyada temsil ederek ödüller alan başarılı öğrencilerine teşekkür ederek plaket takdim etti.

Davetlilerin yanı sıra konsere Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Genel Müdürü Özlem Dağ ve kolej yöneticileri katıldı.