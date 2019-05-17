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CHP'li Kuşadası Belediye Meclis üyesi Erdal Kılınç'ın mazbatası iptal edildi

Kuşadası Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Erdal Kılınç'ın mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.
 17 Mayıs 2019 23:56
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CHP'li Kuşadası Belediye Meclis üyesi Erdal Kılınç'ın mazbatası iptal edildi

Kuşadası Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Erdal Kılınç'ın mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2019 tarihinde CHP'den 10. sıradan belediye meclis üyesi seçilen öğretmen Erdal Kılınç, 15 Temmuz'daki darbe girişimin ardından Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilmiş ve karar resmi gazetede de yayınlanmıştı. Kılınç'ın meclis üyeliğinin YSK tarafından iptal edilmesiyle yerine CHP Belediye Meclis Üyeliği yedek birinci sırasında bulunan Avukat Ali Akgül gelecek.
İhlas Haber Ajansı
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