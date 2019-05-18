Ölmek üzere olan profesöre eski yazılarını hatırlattı
Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, kanser hastası olan ve Devlet tarafından yurt dışında tedavi görmesi için istisnadan yararlandırılarak pasaport verilen Haluk Savaş'a, 6 yıl önceki Zekeriya Öz'ü öven yazılarını hatırlattı
|18 Mayıs 2019 00:10
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Haluk Savaş, KHK'yla ihraç edildiği için pasaportu iptal edilmişti. Kanser hastası olduğu ortaya çıkınca, yurt dışında tedavi alabilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığının özel izniyle kendisine pasaport verildi.
Ancak, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, ölüm döşeğinde olan profesör eski yazılarını hatırlatıp, Zekeriya Öz'ü övdüğünü belirterek, "Bu sözler size mi ait?" diye sordu?
Haluk Savaş verdiği cevapta "Şuan can mücadelesi veriyorum" dedi.
Murat Ağırel'in bir takipçisi ise "Ölmek üzere olan birisine bunları söylemek ahlaki değildir. Hayatının bu aşamasında her kim olursa olsun bir "insan"a böyle davranmak insana yakışmaz Destek olunmuyorsa da sükut vaktidir" dedi.
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