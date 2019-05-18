Çavuşoğlu: AB ile diyalog kanallarını açık tutmalıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde yapılan terör saldırılarına ilişkin, "Yeni Zelanda ve Sri Lanka'da yapılan terör saldırıları, ABD'deki cami saldırısı ve Avrupa'daki benzerleri bize tehdidin büyüklüğünü hatırlatıyor." dedi.

Çavuşoğlu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 129'uncu Toplantısında heyet başkanlarının katıldığı oturumda konuştu.

Söz konusu toplantının son yedi yılda kazanılan başarılardan övünç duyma ve bugünün yeni zorluklarını değerlendirme fırsatı sunduğuna değinen Çavuşoğlu, "Bu zorlukların üstesinden ancak birlik, kapsayıcılık, diyalog ve kapsamlı stratejik vizyon ile gelebiliriz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın toplantı kapsamında hazırladığı rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Genel Sekreterin Avrupa'da yeni bir ayrım çizgisi oluşturulmasından kaçınılması gerektiği konusundaki tutumunu destekliyorum. Üye devletlerin eşit hak ve yükümlülüklerine yapılan vurgu, mevcut çıkmazın üstesinden gelmek için doğru bir yaklaşımdır. Bölünme ve dışlama, yalnızca son yedi yılda kazandıklarımızı baltalayacaktır. Diyalog kanallarını açık tutmalı ve kurumumuzun bütünlüğünü korumalıyız."

Jagland'ın raporundaki "Avrupa'da ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik politikalarının güçlendirilmesi yönündeki" çağrısına katıldığını belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasilerimiz bu eğilimler karşısında risk altında. İbadet yerlerine yapılan saldırılar yaygınlaşıyor. Yeni Zelanda ve Sri Lanka'ya yapılan terör saldırıları, ABD'deki cami saldırısı ve Avrupa'daki benzerleri bize tehdidin büyüklüğünü hatırlatıyor. Ayrıca, rapordaki sosyal haklara verilen öneme de değer veriyoruz ancak ayrımcılığa karşı uygun koruma programları mevcut olmazsa örneğin iş başvurunuz, adınız, renginiz veya başörtüsü nedeniyle reddedilirse (sosyal haklar) çok anlamlı olmayacaktır."

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'ndeki kurumsal zayıflığa da çözüm bulunması gerektiğine işaret ederek, çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Mevcut izleme ve danışma mekanizmalarının etkin, nesnel ve siyasi olmayan bir şekilde kullanılması esastır. Siyasi yaklaşımlar (mekanizmaların) güvenilirliklerini zedelemektedir. Ayrıca, Mahkeme kararlarının yerine getirilmesinin incelenmesi, politikaya başvurmadan, yasal kriterlere dayalı olmalıdır."

Bakanlar Komitesi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) arasında daha iyi bir koordinasyonu memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Son olarak, Konseyi bol miktarda finansal kaynakla donatmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ayrıca, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi ve Avrupa Konseyi üyesi devletlerin toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının ortak bir sorumluluk olması gerektiğini vurguladı.

Jagland'a Türkiye'ye zor zamanlarında gösterdiği destekten dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin de yeni seçilecek Genel Sekretere güçlü destek vereceğini sözlerine ekledi.