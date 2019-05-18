Marmaris'te lastik botta 15 düzensiz göçmen yakalandı
Marmaris'te Yunan adalarına kaçmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
|18 Mayıs 2019 03:11
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Marmaris'te Yunan adalarına kaçmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, yapılan ihbarda Marmaris Hisarönü Körfezi'nde arıza yapan bir lastik botun sürüklendiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botları, arıza yapan lastik botta yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.Lastik botta 8 Suriye, 3 Mısır, 1 Filistin, 1 Irak, 2 Afrika uyruklu toplam 15 düzensiz göçmen işlemlerin yapılması için Datça Limanı'na götürüldü.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne teslim edilecekler.
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