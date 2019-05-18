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Emeklileri kömür yardımı vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon

İzmir'de emekli dernekleri üzerinden "kömür yardımı" adı altında dolandırıcılık yaptıkları, tefecilik usulüyle senet imzalattırdıkları ve haciz yoluyla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
 18 Mayıs 2019 03:47
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Emeklileri kömür yardımı vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon

İzmir ve Manisa'da düzenlenen operasyonda, kömür yardımı vaadiyle borçlandırdıkları emeklilerden haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dernekler aracılığıyla ulaştıkları maddi sıkıntı çeken bazı emeklilere kömür karşılığı ya da yüksek faizli senet imzalattırarak borç para verdikleri ve haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki şüpheli ise savcılık sorgulamasının ardından salıverildi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 Mayıs'ta İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dernekler aracılığıyla ulaştıkları maddi sıkıntı çeken bazı emeklilere kömür karşılığı ya da yüksek faizli senet imzalattırarak borç para verdikleri ve haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada mağdurlar adına düzenlenmiş 467 bin 103 lira bedelli 90 senet, 9 harici bellek, bir flash bellek, bir dizüstü bilgisayar ile borçlandırılan emeklilerin isimlerinin yazılı olduğu 3 ajanda ele geçirilmiş, yapılan incelemede şüphelilerin 151 emekliyi 4 milyon 398 bin 590 lira borçlandırarak mağdur ettikleri belirlenmişti.

Zanlıların elde ettikleri haksız kazançla lüks hayat yaşadıkları, pahalı araçlara bindikleri, turizm bölgelerinde villa ve yatlarının olduğu da saptanmıştı.
Anadolu Ajansı
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