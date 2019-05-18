1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soylu: Savunma sanayinde yüzde 65 yerli üretime gelindi

Savunma sanayinde yüzde 65 yerli üretime gelindiğinin altını çizen Soylu, "Türkiye huzur içinde olsun diye teröristlerin canını okuyoruz.
 18 Mayıs 2019 05:10
Yazdır
Soylu: Savunma sanayinde yüzde 65 yerli üretime gelindi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de bir Çubuk olayı oldu. Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gitti. Yaşanan olaylardan sonra bana söylenmeyen kalmadı, istifaya davet ettiler. Senin koruma amirin koruma kursu almamış hayatı boyunca. Başka işlerle meşgul, belediyede iş takibi yapıyor." dedi.

Soylu, Silivri'de katıldığı sahur programında, Silivri'de Belediye Başkanlığının CHP'den Cumhur İttifakı'na geçmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Eski Türkiye'nin eski alışkanlıklarının yeniden gündeme geldiğini hatırlatan Soylu, "Türkiye'de bir Çubuk olayı oldu. Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gitti. Yaşanan olaylardan sonra bana söylenmeyen kalmadı, istifaya davet ettiler. Senin koruma amirin koruma kursu almamış hayatı boyunca. Başka işlerle meşgul, belediyede iş takibi yapıyor. CHP Genel Merkezinde tanıdığınız biri varsa sorun 'bunlar nasıl bir adamdır' diye, herkes biliyor zaten. Mecliste saldırı yapılıyor, bunların hiçbirinde güvenlik güçlerine bilgi verilmiyor." diye konuştu.

Süleyman Soylu, meselenin Türkiye'de bir istikrarsızlık oluşturmak olduğunu dile getirerek, Türkiye'yi, negatif bir güvenlik algısıyla karşı karşıya bırakmanın amaçlandığını kaydetti.

İstanbul seçimlerinde sandıklarda imzasız tutanakların çıktığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunların hepsi seçim sonuçlarına etki edebilecek bir büyüklüğe sahip. Şimdi bize, 'buna itiraz etmeyin' deniyor. Bizi buraya miletin oyu getirdi ve ben onun bir oyuna dahi sahip çıkmak zorundayım. Birileri söyleyecek diye biz bu hakkımızı aramayacaksak, bu neyin önünü açar, bundan sonraki seçimlerde çok bağıranın galip geldiği bir durum oluşturur. Bu da demokrasiyi ortadan kaldırır. Bu da bir zafiyettir. Bu seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti, İstanbul'da bu tartışma devam edip gidecekti ve şaibeli bir seçim olarak demokrasi tarihimize yazılmış olacaktı. Bu işin mağduru, 16 bin oyunun başka bir tarafa yazıldığı Binali Yıldırım'dır. Herkes önce iğneyi kendisine, çuvaldızı başkasına batırsın."

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesini çok etkili bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayarak, Şırnak'ta dün 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Savunma sanayinde yüzde 65 yerli üretime gelindiğinin altını çizen Soylu, "Türkiye huzur içinde olsun diye teröristlerin canını okuyoruz. Psikolojik olarak da terör gruplarına çok büyük darbe vuruyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altun paylaştı: Teyzem ser veriyor, sır vermiyor
18 Mayıs 2019 05:15		 Kalın, sürgün edilen Kırım Tatarlarını andı
18 Mayıs 2019 05:13
Çavuşoğlu: AB ile diyalog kanallarını açık tutmalıyız
18 Mayıs 2019 00:41		 EGM'nin performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik
18 Mayıs 2019 00:15
Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Mayıs 2019 00:13		 Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Mayıs 2019 00:11
Ölmek üzere olan profesöre eski yazılarını hatırlattı
18 Mayıs 2019 00:10		 Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
18 Mayıs 2019 00:10
18 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
18 Mayıs 2019 00:05		 CHP'li Kuşadası Belediye Meclis üyesi Erdal Kılınç'ın mazbatası iptal edildi
17 Mayıs 2019 23:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
05:15 - Altun paylaştı: Teyzem ser veriyor, sır vermiyor05:13 - Kalın, sürgün edilen Kırım Tatarlarını andı05:10 - Soylu: Savunma sanayinde yüzde 65 yerli üretime gelindi03:47 - Emeklileri kömür yardımı vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon03:11 - Marmaris'te lastik botta 15 düzensiz göçmen yakalandı00:41 - Çavuşoğlu: AB ile diyalog kanallarını açık tutmalıyız00:15 - EGM'nin performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik00:13 - Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik00:11 - Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik00:10 - Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
00:10 - Ölmek üzere olan profesöre eski yazılarını hatırlattı00:05 - 18 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları23:57 - Meteorolojiden manisa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı23:56 - CHP'li Kuşadası Belediye Meclis üyesi Erdal Kılınç'ın mazbatası iptal edildi23:54 - TBMM Başkanı Şentop'tan şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar23:51 - İmamoğlu: Kol kola omuz omuza vakit geçirelim23:49 - 2 bin 500 kişi ile 1 kilometrelik fener alayı23:38 - Torba kanun teklifinde, müfettiş ve uzmanları ilgilendiren önemli düzenleme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ölmek üzere olan profesöre eski yazılarını hatırlattı
EGM'nin performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik
18 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik
Çavuşoğlu: AB ile diyalog kanallarını açık tutmalıyız
Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik
Emeklileri kömür yardımı vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon
Marmaris'te lastik botta 15 düzensiz göçmen yakalandı
Altun paylaştı: Teyzem ser veriyor, sır vermiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ayak atın atışalım 1
yarbay mehmet alkan 1
esnemek 1
yakışıklı değil ama sempatik 1
17.05.2019 fenerbahçe vs anadolu efes maçı 1
jan vesely 1
kadının kocasını kıskanması 4
iyi insanların hala var olduğuna duyulan inanç 2
ekrem imamoğlu 5
miguel lopes 5
SON İLANLAR
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sinanpaşa Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
Hatay Deftur 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam