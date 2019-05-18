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Kalın, sürgün edilen Kırım Tatarlarını andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırım Tatar Sürgünü'nün 75. yılı nedeniyle anma mesajı paylaştı.
 18 Mayıs 2019 05:13
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Kalın, sürgün edilen Kırım Tatarlarını andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırım Tatar Sürgünü'nün 75'inci yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "18 Mayıs 1944te sürgüne gönderilen 400 binden fazla Kırım Tatarının ve hayatını kaybeden on binlerce kardeşimizin acısını unutmadık, unutmayacağız. Kırımın ilhakını tanımayan Türkiye, her daim Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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