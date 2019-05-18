Altun paylaştı: Teyzem ser veriyor, sır vermiyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı çıkışında yaşlı bir kadınla sohbetini paylaştı.
|18 Mayıs 2019 05:15
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Altun'un "Teyzem ser veriyor, sır vermiyor" notuyla Twitter'dan paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşlı kadına "Kime vereceksin oyunu?" diye sorduğu duyuluyor. Yaşlı kadının "Allah bilir" demesi üzerine Erdoğan "hayda" diyerek gülümsüyor.
Videonun devamında Erdoğan, "Allah bilir herhalde onu yolda karşıladığıma göre, yavrum benim" diyen yaşlı kadının elini öpüyor.
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