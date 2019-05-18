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Sondaj gemilerini koruma tatbikatı

Denizkurdu-2019 tatbikatında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz-petrol arayan sondaj platformlarına yönelik muhtemel saldırı senaryoları da ele alındı. Tatbikatta SAT komandoları, F-16'lar ve ATAK helikopterleri sondaj platform ve gemilerine saldırıları püskürtme ve düşman kuvvetleri etkisiz hale getirmeyi çalıştı
 18 Mayıs 2019 06:20
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Sondaj gemilerini koruma tatbikatı

Girit çevresinden Rodos'a, Mora yarımadasının doğusundan Karadeniz'e, Akdeniz'den Ege'ye Mavi Vatan'ın korunması için icra edilen dev tatbikat Denizkurdu-2019 sürüyor. Deniz Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatı, Kara ve Hava Kuvvetleri ile doğal afetlere karşı kamu kurumlarının da katılımıyla devam ediyor. Gerçek savaş şartlarında çok boyutlu tehditlere karşı hazırlık için çalışılan senaryolar, karşılaşılabilecek her türlü ihtimali içeriyor. Senaryo gereği 'Mavi Ülke' olarak betimlenen Türkiye, bir yandan deprem felaketi, bir yandan orman yangınlarıyla uğraşırken aynı anda Zakkum Terör Örgütü'nün (ZTÖ) saldırılarını püskürtüyor; bu arada bir Arap ülkesi olan 'Haki Ülke' ile komşu 'Kahverengi Ülke'nin tacizleriyle de eşzamanlı olarak mücadele ediyor.

AKTİF SONDAJ SAVUNMASI

Savunma ve harekat kabiliyetlerinin sınandığı senaryo kapsamında çalışılan en önemli konulardan biri ise Doğu Akdeniz'de doğalgaz-petrol arayan sondaj platformlarına yönelik muhtemel saldırılar oldu. Denizkurdu-2019'da sondaj platform ve gemilerine yönelik saldırı girişiminin nasıl püskürtüleceği çalışılırken, mütecaviz ülkelere ait savaş araçlarını etkisiz hale getirme yöntemleri de çalışıldı. Sondaj platformunun korunması, hava, denizaltı ve su üstü tehditlerine karşı savunma eğitimleri, SAT harekatı, mayın avlama faaliyetleri, denizaltı harekatı yanısıra Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait F-16'lar ve ATAK taarruz helikopterleri ile müşterek eğitimler icra edildi.

YUNAN HAVA ARACI ACİZ ETTİ

Denizkurdu-2019, uluslararası hukuka istinaden ve planlı olarak Türk kıta sahanlığı ve uluslararası sularda yapılıyor. Buna karşın tatbikat sırasında sık sık Yunanistan'ın tacizleriyle karşılaşılıyor. Yunanistan, Denizkurdu-2019 kapsamında görev yapan gemilerimizi, fırkateyn ve hücumbotları ile izlemeye çalışırken, bir Yunan İHA'sı ise Rodos adası doğusunda uçuş eğitim faaliyetlerinin devam ettiği sırada bölgeye yaklaşarak Deniz Kuvvetleri hava araçlarının güvenliğini tehlikeye düşürdü. Bu arada Yunan basını ise tatbikatı yakından izliyor. Tatbikat öncesinden buyana servis edilen haberlere bakıldığında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de artan etkinliğinden ötürü Yunanlıların panik halinde olduğu görülüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı deniz tatbikatı olan Denizkurdu-2019, uluslararası sahada da büyük yankı buldu. Tatbikat, 4 kıtada ve 33 ülkede ilk günden itibaren haberlere ve yayınlara konu oldu.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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