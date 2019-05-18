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Sıfır araçta 5 bin lira müjdesi: Hurda indirimi 15 bin liraya çıkıyor

Sıfır araç alımlarında Hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını içeren teklif TBMM'ye sunuldu
 18 Mayıs 2019 07:10
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Sıfır araçta 5 bin lira müjdesi: Hurda indirimi 15 bin liraya çıkıyor

Dolar kurundaki dalgalanma ve faizlerin yüksek olması son dönemde otomobil almak isteyen vatandaşları olumsuz etkiledi. Otomotiv sektörünün etkilenmesi üzerine devlet tarafından ÖTV indirimi başta olmak üzere çeşitli teşvikler uygulandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclise sundukları kanun teklifinin detaylarını paylaştı. Söz konusu teklifte, hurda araçta ÖTV indiriminin 15 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

Hurda araç teşvikine yönelik yeni düzenleme Meclis'e sunuldu. Bu düzenleme ile otomotiv sektörünün canlanması amaçlanıyor.

16 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ OTOMOBİLLERE

2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları trafikten sildirirse ve bu trafikten sildirdiği aracını imha merkezlerine teslim ederse, bu şartla ihraç edilen veya imha edilen bu araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 15 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirilecek.

TEŞVİK 5 BİN TL ARTTI

Araç cinslerine göre veya araçların özelliklerine göre bu 15 bin liraya kadar olan ÖTV teşvikini, farklılaştırma ve farklı belirleme konusunda da Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Öte yandan kanuna göre daha önce ÖTV teşviki 10 bin liraya kadardı.

CEZALI KÖPRÜ GEÇİŞLERİ DE AFFEDİLECEK

Bazı alanlarda değişiklik öngören kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Teklifte, toplumda beklenti oluşturan belli başlı önemli konular var. Milletimizin ihtiyaç duyduğu bazı alanlarda düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.Teklifle "İstanbul Galata Üniversitesi" adında yeni bir üniversite kurulacağını anlatan Muş, kanun teklifinde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu personelinin disiplin hükümlerine ilişkin değişiklik öngören maddenin de yer alacağını bildirdi.

Kömür madenciliğine ilişkin bir destek mekanizması olduğunu hatırlatan Muş, "Teklifle, fiyat düştükçe bu destek mekanizması artacak. Bu destek mekanizması, fiyatların yüksekliğine göre otomatik bir şekilde sağlanacak desteği ayarlayacak. Uluslararası ya da Türkiye'deki piyasalarda kömür fiyatlarının düşüşüne bağlı olarak destek oranımız artacak." ifadelerini kullandı.

Muş "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan geçişlerde, oradaki uygulamalardan kaynaklı hatalardan dolayı sürücülerin yaptığı geçişlerden kaynaklanan cezalar vardı. O cezaların da affına yönelik bir düzenlememiz teklifimiz içinde bulunmaktadır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan hatalı geçişlerin, kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla affedilmesini teklif ediyoruz" diye konuştu.
Yeni Şafak
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