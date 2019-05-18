Küskün Kürt seçmen için ikna turları başlıyor







AK Parti tarafından yapılan analizlerde, sandığa gitmeyen 1 milyon 705 bin seçmenin yaklaşık 300 bininin muhafazakar Kürt seçmen olduğu değerlendirildi. HDP'nin desteklediği bir CHP adayına oy verme taraftarı olmayan bu seçmenlerin kampanya döneminde bazı söylemlerden rahatsız olduğu için sandığa gitmediği tespiti yapıldı. AK Parti bu değerlendirmelerden yola çıkarak muhafazakar Kürt seçmen üzerinde etkili olan isimleri devreye sokma kararı aldı.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kanaat önderleri İstanbul'a gelerek sandığa gitmeyen ve geçersiz oy kullanan seçmenle temasa geçecek. İstanbul'da kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlığında kanaat önderleri ile bir araya gelinerek yeni bir yol haritası belirlenecek. Muhafazakar Kürt seçmenin yoğun olduğu bölgelerde mahalle mahalle gezilerek, seçmenin kapısı çalınacak. AK Parti kurmayları "İstanbul'da üç milyon ile beş milyon arasında Kürt seçmenimizin yaşadığını biliyoruz. Bunların yarısı AK Parti'ye oy veriyor. Bir kısmı da sandığa gitmiyor. Amacımız bu seçmenleri sandığa götürebilmek. Ayrıca, HDP'nin yönlendirmesiyle CHP'ye giden oylara da talibiz" değerlendirmesini yaptı.

Damla Peker

