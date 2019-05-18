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AK Parti, başkanları eğitime alacak

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası, seçilen belediye başkanlarını kampa alan AK Parti, bu defa eğitim toplantıları gerçekleştirecek
 18 Mayıs 2019 07:45
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AK Parti, başkanları eğitime alacak

Temmuz ayında başlayacak toplantılarda, her bölgedeki belediye başkanları bir ilde bir araya gelerek eğitim alacak. Bu toplantılarda geçmişte başarılı çalışmalara imza atan belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarına aktarabileceği ortamlar oluşturulacak. Çalışmayla geçmişteki tecrübe ile beraber güncel belediyecilik anlayışından hareketle vizyoner bir yerel yönetimler eğitimi yapılması planlanıyor. Başarılı bir belediyeciliğin ortaya konulabilmesi için halkla ilişkiler ve gönül belediyeciliği konuları bölge toplantılarının ana gündem maddeleri olacak. Toplantılarda sosyal belediyecilik de masaya yatırılacak.

Bölge toplantılarına, illerin kendine has sorunları konusunda ilgili bakan yardımcıları ve genel müdürler de davet edilecek. Şehrin sorunları dinlenecek, belediyelerin talepleri dikkate alınacak. Eğitimlerde Cumhur İttifakı ruhuna uygun hareket edilmesi noktasında bir kere daha hatırlatmalarda bulunulacak. Cumhur İttifakı'na zarar verecek herhangi bir söylem ve eylemden kaçınmaları istenecek.
Türkiye
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