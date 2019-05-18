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Ders sayısı azalıyor, seçmeli ders geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bugün tanıtacağı yeni ortaöğretim modeliyle liselerde "reform" niteliğinde uygulamalar hayata geçirilecek. Lise öğrencileri, üniversitelerde olduğu gibi kendi istediği dersleri seçebilecek. Ders sayısı azalacak ve kariyer ofisleri kurulacak
 18 Mayıs 2019 08:15
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Ders sayısı azalıyor, seçmeli ders geliyor

Sistem ilk olarak 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren 9'uncu sınıflarda uygulanacak. Diğer basamaklarda yeni sisteme kademeli bir geçiş olacak. Yeni modelde uygulayarak ve yaparak öğrenme ağırlık kazanacak.

En mühim değişikliklerin başında ise ders sayısının azalması geliyor. Liselerde 12'nci sınıflarda ders saatleri azaltılacak ve destek çalışmaları yapılmaya başlanacak. Ayrıca yenilikçi dersler müfredata konacak. Yeni modelde lise öğrencileri de üniversitelerde olduğu gibi kendi istediği dersleri seçebilecek.

Öğrencinin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi yapılacak. Liselerde 'Bilgi Kuramı' mecburi ders haline gelecek. Öğrencileri kabiliyetleri doğrultusunda yüksek öğrenime yönlendirmek amacıyla liselerde Kariyer Ofisleri kurulacak. Haziran ayında öğrenciler ders görmek yerine, proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi hayat maharetleri aktivitelerine katılacak.
Türkiye
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