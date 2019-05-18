'Binbir Surat' Müslüm
|18 Mayıs 2019 08:25
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Kasımpaşaspor U17 Futbol Takımı'nda bir dönem top koşturan ve U17 Milli Takımı'na kadar yükselen genç futbolcu Utku Öçalmaz, bir arkadaşından gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Müslüm B. (21) adlı kişi Utku Öçalmaz'ın kimlik bilgilerini elde ederek sahte bir nüfus cüzdanı hazırlamış, üzerine de kendi fotoğrafını yapıştırmıştı. Üstelik Müslüm B., yine Utku Öçalmaz'ın adını kullanarak Facebook, Instagram ve Twitter'da sahte hesaplar açtı. Bu hesaplarda da Kasımpaşasporlu futbolcuların fotoğraflarında photoshop'la oynamalar yaparak kendisiymiş gibi paylaştı. Hatta kendi adına 'fan' (hayran) sayfası bile açtı. Bazı paylaşımlarında Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olduğu iddiasında bulundu. Stuttgart'ta oynayan gurbetçi oyuncu Umut Güneş'in milli formasına bile kendisini ekledi.
TRANSFERMARKT'TA YER ALDI
Dünya çapında futbolcuların bilgileri için referans kabul edilen "transfermarkt" sitesinde Müslüm B.'nin fotoğrafını gören Öçalmaz için bardağı taşıran son damla, zanlının ismini kullanarak kadınlara çıkma veya evlenme teklifinde bulunmasıydı. Öçalmaz, avukatı Ozan Yıldız aracılığıyla Müslüm B.'den şikayetçi oldu.
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