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Hedef tepkili ve küskün seçmen

İstanbul için seçim çalışmalarına başlayan AK Parti kurmayları, 23 Haziran'a kadar izlenmesi gereken stratejiyi belirledi. Hedef, küsüp sandığa gitmeyen ve gidip de geçersiz oy kullanan seçmenlere ulaşıp ikna etmek.
 18 Mayıs 2019 08:50
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Hedef tepkili ve küskün seçmen

AK Parti kurmaylarının üzerinde yoğunlaştığı seçmen analizinin ilk ayağını sandığa gitmeyenler oluşturuyor. Öncelikle, hangi ilçelerde sandığa gitme oranının düşük olduğu üzerinde duran AK Parti kurmayları, seçime katılım oranının yüzde 80'lde kaldığı Fatih'te çalışmalarını yoğunlaştıracak. CHP'nin güçlü olduğu Şişli'de de seçime katılma oranı yüzde 80 dolayında. AK Parti'nin hedefinde Şişli de var, ancak AK Parti'ye oy verebilecek seçmen kitlesinin yoğunlaştığı bölgelere ağırlık verilecek. Katılım oranının yüzde 81 düzeyinde bulunduğu ve yine CHP'nin güçlü olduğu Beşiktaş için de benzer strateji uygulanacak.

AĞIRLIK VERİLECEK İLÇELER

Öte yandan AK Parti'nin potansiyelinin yüksek olduğu ve katılımın yüzde 81.9 oranında olan Esenyurt da, özel olarak yoğunlaşılacak ilçelerden bir diğeri. Yüzde 82 katılımla Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy,Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane ile Zeytinburnu, AK Parti'nin yoğunlaşacağı ilçeler arasında geliyor.

BÖLGEDE YAPILACAK GÖRÜŞME

AK Parti açısından ikinci önemli kriter de partinin oy oranı olarak yüksek olduğu, ancak geçersiz oy oranlarının da yüksek olduğu ilçeler olacak. AK Parti'nin 236 bin oy aldığı 415 seçmenin oy kullandığı Bağcılar'da 16 bin 706 geçersiz oyun bulunuyor. Parti kurmayları, Bağcılar'da sandığa giderek bilinçli olarak tepki amaçlı geçersiz oy verilip verilmediğini bölgede yapılacak görüşmeler ve ev ziyaretleriyle tespit ederek bu yöndeki tepkileri gidermeye çalışacak.

10 BİN GEÇERSİZ OY ÇIKMIŞTI

Aynı şekilde AK Parti'nin 170 bin oy aldığı ve 349 bin seçmenin oy kullandığı Bahçelievler ilçesinde de 12 bin 619 geçersiz oy kullanıldı. AK Parti kurmaylarının yoğunlaşacağı bölgelerden birini de Esenler oluşturacak. 258 bin seçmenin oy kullandığı Esenler'de de AK Parti 158 bin oy almış ve 10 bin geçersiz oy çıkmıştı.

SANDIĞA GİTME ORANI DÜŞÜK

Esenyurt ise hem sandığa gitme oranının düşük olduğu, hem de geçersiz oy sayısının yüksek olduğu ilçeler arasında dikkat çekiyor. Esenyurt'ta 456 bin seçmen sandığa gitmiş, 19 bin 216 geçersiz oy çıkmıştı. 198 bin oy alan AK Parti'nin yoğunlaşacağı bölgelerden birisi de Esenyurt olacak. 452 bin seçmenin oy kullandığı Küçükçekmece'de de 15 bin 965 geçersiz oy bulunuyor.

OY POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN İLÇELER

31 Mart'ta CHP'nin kazanmasına rağmen AK Parti'nin oy potansiyelinin de yüksek olduğu ilçelerden olan Küçükçekmece, yine ağırlık verilecek bölgeler arasında geliyor. 410 bin seçmenin oy verdiği Pendik ile 408 bin seçmenin oy kullandığı Ümraniye'de geçersiz oy sayısı 14 bin dolayında. Dolayısıyla bu ilçelerde bilinçli bir tepki sonucu mu geçersiz oy kullanıldığı, yoksak seçmenin oy kullanma sırasında yaşadığı zorluk nedeniyle mi geçersizlerin arttığı konusuna yoğunlaşıp çalışma yapılacak.

  • ŞERİFE GÜZEL

Anadolu Ajansı
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