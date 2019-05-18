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Malatya'da faciadan dönüldü, yolcu treni otomobile çaptı

Malatya'da bir yolcu treni hemzemin geçitte askıda kalan otomobile çarptı
 18 Mayıs 2019 08:45
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Malatya'da faciadan dönüldü, yolcu treni otomobile çaptı

Kaza, gece 03.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde geldi.

Edinilen bilgilere göre; E.A. yönetimindeki 44 AAU 449 plakalı otomobil sürücüsünün fark etmeyerek Maviay sokak çıkışında bulunan hemzemin geçide girmesi sonucunda hemzemin geçitte askıda kaldı.

Askıda kalan otomobilini kendi çabaları ile bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan araç sürücüsü başaralı olamayınca çevredeki vatandaşlardan yardım istedi bu sırada Ankara-Kurtalan seferini yapan içerisinde yaklaşık 150 yolcusu bulunan tren hemzemin geçitte askıda kalan otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, trende bulunan yolcular ile çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Otomobil sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, tren yolundan çekildikten sonra tren, yoluna devam etti.
İhlas Haber Ajansı
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