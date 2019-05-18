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Huzurevinde 17 günde 10 ölüm

Tokat'ın Zile ilçesinde faaliyet gösteren Zile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılardan 10'unun 17 gün içinde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
 18 Mayıs 2019 10:12
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Huzurevinde 17 günde 10 ölüm

Cumhuriyet'ten Savaş Kalkan'ın haberine göre, tutanakta, 10 kişinin birden ölmesinin huzur evi yönetimince ülkedeki üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlandığı görüldü.

Huzurevi Müdür Vekili Ali Pilavcıoğlu imzası ile Zile Kaymakamı Kubilay Ant'a ocak ayı sonunda ulaştırılan tutanakta 17 gün içinde 10 yaşlının yaşamını yitirdiği belirtildi. Kurum hemşiresi ile aile hekimi tarafından da imzalanan tutanak ile geride kalan hastaların özellikle KOAH ve astım hastaları olduğu bilgisi verilirken, ayrıca huzurevinde enfeksiyon olup olmadığının araştırılması için Zile Devlet Hastanesi Enfeksiyon Komitesi'nin görevlendirilmesi istendi. Ancak bu talebin dikkate alınmadığı, aradan geçen 4 ayda huzurevinde enfeksiyon incelemesi yapılmadığı ortaya çıktı.

Huzurevinde 17 gün içinde 10 yaşlının yaşamını yitirmesi ile ilgili herhangi bir soruşturmanın ise yapılmadığı öğrenildi.
Cumhuriyet
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