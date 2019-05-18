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Tren makinist ehliyetlerine düzenleme

Tren makinist ehliyeti, belirlenen şartların sağlandığına dair belgelerin ibrazı halinde 10 yıl geçerli olacak- Söz konusu ehliyet, kişisel emniyet belgesi yerine de geçecek
 18 Mayıs 2019 10:13
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Tren makinist ehliyetlerine düzenleme

Tren makinist ehliyeti, belirlenen şartların sağlandığına dair belgelerin ibrazı halinde 10 yıl kullanılabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, tren makinist ehliyeti, kişisel emniyet belgesi yerine de geçecek ve tren makinistine ayrıca kişisel emniyet belgesi düzenlenmesine gerek olmayacak.

Tren makinisti görevini yürüten personelden, tehlikeli madde taşımacılığı yapacakların Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi'nde belirtilen hususlara uygun sertifika alması zorunlu olacak.

Tren makinist ehliyeti, belirlenen şartların sağlandığına dair belgelerin asıllarının bakanlığa ibraz edilmesi halinde 10 yıl geçerli olacak.

- Periyodik sağlık raporu alacaklar

Tren makinistleri, 45 yaşına kadar 5 yılda bir, 45-55 yaşlarında 3 yılda bir, 55 yaş sonrası 2 yılda bir, tam teşekküllü devlet hastaneleriyle devlete ait üniversite hastanelerinden en az göz, kulak, burun, boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji branşlarından periyodik olarak sağlık kurulu raporu alacak.

Sağlık kurulu raporunda işitme testine ilişkin bilgiler veya test sonucuna, göze ilişkin bilgilere yer verilecek ve raporun sonucunda "Tren makinisti olarak çalışır" yazısının bulunması zorunlu olacak.

Öte yandan, Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi.
Anadolu Ajansı
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