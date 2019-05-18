Bakan Ersoy'dan 'Uluslararası Müzeler Günü' mesajı
|18 Mayıs 2019 10:22
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşamaya devam ettiği, barındırdığı sanat ve kültürle duygu ve düşüncelerinizi etkileyen büyülü mekanlardır. Herkesi bu deneyimi yaşamaya, müzelerimize davet ediyorum." çağrısında bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ersoy, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Medeniyetin doğup tarihin yazılmaya başlandığı Anadolu topraklarının, görkemli uygarlıkların birbiri ardına kuruluşuna, yükselişine ve yitip gitmesine tanıklık ettiğini belirten Ersoy, insanlıkla yaşıt olan bu süreçte Türkiye'nin, dünyada başka hiçbir ülkeye nasip olmayacak kültürel ve arkeolojik bir zenginliği barındırdığını vurguladı.
Ersoy mesajında, dünyanın en büyük müzesi konumundaki Anadolu topraklarının emaneti olan değerlerin bilinci içerisinde kültürel mirası korumak, tanıtmak ve toplumda farkındalık oluşturmak adına taşıdıkları sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmeyi sürdürdüklerini belirtti.
Ersoy, zarafet ve estetik unsurlarından teknik imkanlarına kadar, modern müzecilik anlayışının simgesi olacak yeni müzelerin inşası, var olan müzelerin de bu standartlara ulaştırılması, başta çocuklar ve gençlere yönelik olarak buraların bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.
"Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşamaya devam ettiği, barındırdığı sanat ve kültürle duygu ve düşüncelerinizi etkileyen büyülü mekanlardır. Herkesi bu deneyimi yaşamaya, müzelerimize davet ediyorum." değerlendirmeside bulunan Ersoy, müzeciliğin zor ve meşakkatli gereklerini yerine getirerek insanlık mirasını koruyan, bu yolda emek ve mesai harcayan müze çalışanlarına şükranlarını sundu ve Uluslararası Müzeler Günü'nü kutladı.
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