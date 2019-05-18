Manisa'da trafik kazaları: 1 ölü, 10 yaralı
Manisa'nın Soma ve Demirci ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı
|18 Mayıs 2019 11:02
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Soma-Savaştepe kara yolu Kumköy mevkisinde A.O. (18) yönetimindeki 10 NM 827 plakalı motosiklet ve M.E'nin (18) kullandığı 10 L 4822 plakalı motosiklet yan yana seyir halindeyken karşı yönden gelen O.K. (45) idaresindeki 45 YA 2157 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 10 NM 827 plakalı motosikletteki F.A. (18) olay yerinde hayatını kaybetti.
İki motosiklet sürücüsü ve otomobildeki 6 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Demirci-Salihli karayolunun 10. kilometresinde, Seyidali Cankaya'nın (27) kullandığı 45 HU 346 plakalı otomobil tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Cankaya ile Seher Dayan (20), Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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