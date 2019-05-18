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PKK'lı teröristlere ait 43 kış sığınağı imha edildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, biri 5 oda ve 3 girişten oluşan, biri 72 metrekare genişliğinde 5 odalı, biri 48 metrekare, biri 105 metrekare, ikisi 9 metrekare, üçü 6 metrekare genişliğinde toplam 43 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi
 18 Mayıs 2019 11:17
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PKK'lı teröristlere ait 43 kış sığınağı imha edildi

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin kullandığı biri 5 oda ve 3 girişten oluşan, biri 72 metrekare genişliğinde 5 odalı, biri 48 metrekare, biri 105 metrekare, ikisi 9 metrekare, üçü 6 metrekare genişliğinde toplam 43 kış sığınağı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır'ın kuzey ve kuzey doğusu, Bingöl'ün güneyi ve Muş'un batı ve güney batısı arasında kalan dağlık ve kırsal alanda, 14 Mayıs'ta saat 21.00'den itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla başlatılan "Bayrak-126 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-03 Operasyonu"nun 17 Mayıs'ta saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanılan, biri 5 oda ve 3 girişten oluşan, biri 72 metrekare genişliğinde 5 odalı, biri 48 metrekare, biri 105 metrekare, ikisi 9 metrekare, üçü 6 metrekare genişliğinde, 34'ü değişik ebatlarda olmak üzere toplam 43 kış sığınağı ile 8 avcı boy çukurunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bunların tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

- 1,5 ton yiyecek malzemesi bulundu

Arazide farklı noktalarda tuzaklanmış 8 el yapımı patlayıcı düzeneğinin tespit edilerek imha edildiği aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Sığınaklar ile toprağa gömülü jelikan bidonlarda, arazide ve adli aramalarda 8 el yapımı patlayıcı düzeneği, çok sayıda pil, bin 200 metre elektrik kablosu, 33 büyük tüp, 3 küçük tüp, 2 akü, 2 güneş paneli, 32 litre mazot, 15 kilogram gübre, 1 ton 568 kilogram yiyecek malzemesi ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."
Anadolu Ajansı
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