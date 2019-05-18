Teslim olan PKK'lı: İHA ve SİHA'lar, PKK'nın psikolojisini bozdu

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunan sanık Ö.T, örgütün içinde bulunduğu duruma ilişkin bilgiler verdi.

12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''Hakaret, mala zarar verme, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma'' suçlarından ise 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ö.T, geçen ay alınan ifadesinde terör örgütü PKK hakkında bilgiler aktardı.

Ö.T, yaklaşık 3 yıl önce illegal yollardan Suriye'ye geçerek PKK'ya katıldığını ve bu konuda kendisine Adana'da "milis-kurye" olarak görev yapan M.E.V'nin yardımcı olduğunu söyledi.

PKK'ya katılımların 2017 yılından bu yana oldukça azaldığını belirten sanık Ö.T, ''PKK içerisinde kaçmak isteyen ve ailesine dönmek isteyen çok sayıda örgüt mensubu var. Bunun da başlıca sebebi İHA ve SİHA'ların yaşam koşullarını tamamen kısıtlamasıdır. İHA ve SİHA'lar, PKK'nın tüm psikolojisini bozdu. Artık örgüte katılım arzusu yok denecek kadar azdır. Türkiye'den katılım noktaları tamamıyla kapatılmıştır. Keşif uçakları İHA ve SİHA'ların operasyonu nedeniyle Kandil ve diğer yerlerde bulunan mağaraların giriş yerleri sürekli değiştirilmektedir.'' ifadesini kullandı.

Örgüt içerisinde kendisine "genel telsizci" olarak görev verildiğini anlatan Ö.T, şöyle devam etti:

''PKK'nın Türkiye, Irak, İran, Suriye dahil tüm güçlerinin istasyonlarının muhaberesini takip ettim. Telsiz görüşmelerimizin tamamı şifreliydi. Benim bulunduğum örgüt kampında özel toplantılar yapılırdı. Bu toplantıya üst düzey örgüt mensupları korumalarıyla katılırdı. Telsizde toplantı konuları asla görüşülmezdi. Gelen mesajların tümü şifreliydi. Telsiz görüşmelerinde örgütsel konu ve bilgiler gizli tutulurdu. Üst düzey örgüt mensupları çanta veya elle taşınabilen RMS adı verilen bilgisayar ile mesajlaşma işlemi yapan ve şifreli mesajlar gönderen bir sistem kullanılıyordu. Bu cihaz telsize benzemektedir. ''

- ''İHA ve SİHA'lara karşı drone eğitimi verildi''

Örgütün İHA ve SİHA'lara yönelik saldırı amaçlı maket uçak ve drone eğitimi verdiğini belirten Ö.T, bu eğitimlerin Gare kampında çeşitli saldırı videoları üzerinden gerçekleştirildiğini aktardı.

Bu eğitimi baskın ve çatışma ortamları üzerinden HPG'li örgüt mensuplarının da aldığını ifade eden Ö.T, şunları kaydetti:

''PKK içerisinde 'Özel Kuvvetler Birimi', İHA ve SİHA'lara karşılık maket uçak ve drone eğitimi almaya başladı. Örgüt yükseklik konusunda İHA ve SİHA'larla baş edemeyince karakol saldırılarına yöneldi. İHA ve SİHA'lar yüzünden gündüz kolay kolay dışarı çıkılmaz. Eğer çıkmak zorunda kalırsak, ağaç altlarından keşif araçlarının sesi dinlenerek dikkatlice hareket edilir. PKK, İHA ve SİHA'lara karşı önlem amaçlı örgüt mensuplarına siyah şemsiye zimmetledi. Şemsiyenin demir kısmı asla tutulmaz. Şemsiye açık olsa da altında sabit durulmaz. Yine ağaçların altından dikkatli bir şekilde hareket edilir çünkü şemsiye ile beklendiğinde direkt yukarıya görüntü verir. Ayrıca gece keşif ve sızma eylemleri için termal elbiseler bulunur. Bu elbiselerle hareket halindeyken eldivenlerin ısınmasından dolayı yine yukarıya görüntü verdiğinden kuru otlardan ve ağaçların yapraklı dallarından kalkan yapılarak intikal edilmeye çalışılır.''

- ''İntiharlar saklı tutulurdu''

PKK içerisinde, örgüt mensuplarına yönelik baskı ve tehditlerin olduğunu ve buna bağlı olarak intihar olaylarının sık yaşandığını belirten Ö.T, intiharların teröristlerin ailelerine bildirilmediğini anlattı.

İntihar olaylarının telsiz üzerinden şifreli konuşulduğunu aktaran Ö.T, ''Örgüt içerisinde baskı ve tehditler çok olduğu için sürekli intiharlar yaşanmaktadır. Dağda ölen örgüt mensupları belirgin yerlere gömülmezler ayrıca moral eksikliğine sebep olmamak için intihar olayları kesinlikle duyurulmaz." şeklinde bilgiler aktardı.

YPG'nin Suriye sorumlusu "Sofi Nurettin"in Amerikalı askerlerin de bulunduğu büyük bir örgüt kampında kaldığını belirten Ö.T, itiraflarını şöyle sürdürdü:

''YPG şu an Türkiye'den gelecek olası harekatlara karşı yer altı şehir çalışmaları yapmaktadır. Kazılan tüneller aracılığıyla yer altına büyük yaşam yerleri kuruluyor. Bu tünellere cephane, mühimmat ve gıda malzemeleri gizleniyor. YPG, Türkiye ile çıkabilecek bir çatışmaya hazırlık yapıyor. ''

Ö.T, PKK'ya yönelik operasyonlar ve örgüt içi baskılar nedeniyle örgütten kaçma sayısının oldukça fazla olduğunu da kaydetti.