YÖK'ün uyarısına rağmen, hala göreve iade etmedi
Adnan Menderes Üniversitesi rektörlüğüne atanan Osman Aldemir, ilk iş olarak, 15 Temmuz gecesi saat 23:00'te sokağa inen ve sosyal medya hesabından "Bu haşhaşi örgütü kazımanın zamanıdır artık" şeklinde twit atan eski rektör Cavit Bircan'ı, FETÖ'cü iddiasıyla açığa aldı. Olaya YÖK müdahale etti ama Rektör Aldemir, YÖK yazısına rağmen hala göreve iade etmedi
|18 Mayıs 2019 12:03
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Prof. Dr. Cavit Bircan, 2014 yılında Adnan Menderes Üniversitesi rektörlüğüne atandı. FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişiminde saat 23:00'te sokağa indi. Yine saat 24:00'ten önce "Bu haşhaşi örgütü kazımanın zamanıdır artık" şeklinde twit attı.
Ancak, 2019 yılı Ocak ayında Adnan Menderes Üniversitesi rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Osman Aldemir ilk iş olarak eski Rektörü "YÖK'te FETÖ'yle ilgili hakkında soruşturma var" iddiasıyla açığa aldı.
YÖK, olaya müdahale etti ve eski Rektörün göreve geri döndürülmesini istedi. Ancak, yazı geçen Cuma (10 Mayıs9 ADÜ'ye ulaşmasına rağmen, rektör Aldemir hala Cavit Bircan'ı göreve başlatmadı
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