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Konya Ovası bu yıl suya doydu

Türkiye'nin hububat üretimin önemli bölümünün karşılandığı ve "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya'daki barajların doluluk ortalaması, yağışların etkisiyle geçen yıla göre yüzde 14 artışla yüzde 72'ye ulaştı
 18 Mayıs 2019 12:22
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Konya Ovası bu yıl suya doydu

Türkiye'nin hububat üretimin önemli bölümünün karşılandığı ve "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya'daki barajların doluluk ortalaması, yağışların etkisiyle geçen yıla göre yüzde 14 artışla yüzde 72'ye ulaştı.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Konya'daki barajlardan biri hariç hepsinin doluluk oranları geçen yıla göre arttı.

Bu kapsamda geçen yıla göre, Altınapa Barajı yüzde 43 artışla yüzde 71, Apa Barajı yüzde 12 artışla yüzde 57, Bağbaşı Barajı yüzde 18 artışla yüzde 91, Beyşehir Barajı yüzde 5 artışla yüzde 78, Çavuşcu Depolaması yüzde 8 artışla yüzde 20, İvriz Barajı yüzde 36 artışla yüzde 89, Sille Barajı yüzde 2 artışla yüzde 73 ve Suğla Depolaması ise yüzde 18 artışla yüzde 96 doluluk oranına ulaştı.

Konya'nın Derebucak ilçesindeki Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'nın doluluk oranı ise geçen yıla göre yüzde 11 azalarak yüzde 81'e düştü.

Ayrıca Ereğli ilçesinde bulunan İvriz Barajı son 10 yılın, Seydişehir ilçesindeki Suğla Depolaması ise son 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

- Doluluk oranı yüzde 14 arttı

Kentteki barajların doluluk ortalaması geçen yıl yüzde 58 iken, bu yıl bu oran yüzde 14 artarak yüzde 72 olarak gerçekleşti.

Böylece biri dışında kentteki barajlardaki ortalama doluluk oranı son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

- Yapımı devam eden barajlar

Konya'da yapımı devam eden Bozkır Barajı'nın yüzde 98'i, Afşar Hadimi Barajı'nın yüzde 99'u, Hüyük İlmen Barajı'nın yüzde 27'si, Taşkent Borboğaz Barajı'nın yüzde 48'i, Bozkır Harmanpınarı Barajı'nın yüzde 45'i, Selçuklu Tepekent Barajı'nın yüzde 15'i, Bozkır Dereiçi Barajı'nın yüzde 45'i, Hadim Yarıcak Barajı'nın yüzde 65'i, Akşehir Değirmenköy Gölçayır Barajı'nın yüzde 37'si ve Hadim Bolat Barajı'nın da yüzde 95'i tamamlandı.

Projelerin bitmesiyle barajlar, Konya Ovası'na can suyu olacak.
Anadolu Ajansı
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