1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sen öleceksin!..diyerek bıçakladı'

Erzurum'da platonik aşk beslediği Canısı T.'yi (19) çalıştığı markette bıçaklayarak yaralayan Murat Yıldırım'ın (30) yargılanmasına başlandı. 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen Yıldırım'ın akıl sağlığı araştırılacak. Saldırganın genç kızı bıçaklama anının saniye saniye görüntülendiği güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.
 18 Mayıs 2019 12:25
Yazdır
'Sen öleceksin!..diyerek bıçakladı'

Olay, geçen 13 Ekim günü saat 16.57'de Aziziye ilçesi Dadaşkent semtindeki bir markette meydana geldi. Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı T.'ye platonik aşık oldu. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya benim olursun ya da kara toprağın" şeklinde mesajlar göndermeye başladı. Murat Yıldırım, markette de genç kızı rahatsız edince işten çıkarıldı.

'ÖLECEKSİN' DİYEREK SALDIRDI

Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı T.'ye saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı bıçaklamaya başlayan Yıldırım, kaçmaması için Canısı T.'yi kolundan tuttu. Müşterilerin gözü önünde yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Yıldırım'ı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı, 112'yi aradı. Canısı T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Murat Yıldırım tutuklanarak cezaevine konuldu. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Murat Yıldırım hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Murat Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Yıldırım, duruşmaya Elazığ E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Kendisine şizofreni tanısı konulduğunu belirten Yıldırım, Canısı T.'ye aşk beslediğini, karşılık bulamayınca sevmeyi bıraktığını söyledi.

Genç kızın numarasını duruşmada ezberinden söyleyen Yıldırım, "İş yerinden ayrıldıktan sonra beni telefonla aramaya başladı. Ancak telefonlara cevap vermiyordu. Arkadaşım 'bu kız seninle dalga geçiyor' deyince bıçakladım. O dönem ilaçlarımı kullanmıyordum, pişmanım" dedi.

Duruşmada hazır bulunan Canısı T. ise sanığın kendisini sürekli rahatsız ettiğini anlatarak, "Aynı iş yerinde çalışan arkadaşıma 'Canısı'dan hoşlanıyorum' demiş. Ben duyunca 'abim, babam yaşındasın' diyerek tersledim. Arkadaşın telefonundan numaramı almış, mesajlar yazmaya başladı. İsmim Canısı olduğu için sürekli 'Canısı' şarkısını söyleyip geziyordu. Müdürüme söyledim, işten çıkarıldı. Markete girince bıçakla saldırdı. Bir hafta yoğun bakımda kaldım. Cep telefonu numaramın HTS kaydının çıkarılmasını istiyorum. Kendisini aramadığım ortaya çıkacak. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen market çalışanları ise Murat Yıldırım'ın genç kıza takıntılı olduğunu, Canısı'nın istememesine rağmen ısrarcı olduğunu belirttiler. Mahkeme, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek akıl sağlığının araştırılmasını karara bağlayarak duruşmayı erteledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eşine şiddet uygulayan kadına 6 ay uzaklaştırma
18 Mayıs 2019 12:34		 Memurlar Lokali adı altında kumar
18 Mayıs 2019 12:31
Siirt merkezli tefecilik operasyonunda 17 kişi tutuklandı
18 Mayıs 2019 12:18		 Siyanürle öldürülen annenin son sözü: Abini ihbar etme!
18 Mayıs 2019 10:26
Huzurevinde 17 günde 10 ölüm
18 Mayıs 2019 10:12		 Başkentte sigara denetmeni uyuşturucu satarken yakalandı
18 Mayıs 2019 10:11
Malatya'da faciadan dönüldü, yolcu treni otomobile çaptı
18 Mayıs 2019 08:45		 Bursa'da büyükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü
18 Mayıs 2019 08:40
'Binbir Surat' Müslüm
18 Mayıs 2019 08:25		 Emeklileri kömür yardımı vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon
18 Mayıs 2019 03:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - AA muhabiri Nişancı'ya hakaret eden zanlı adliyede13:00 - Terörle iltisaklı bin 319 bilirkişi listeden çıkartıldı12:45 - Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek12:43 - Van'da terör operasyonu12:37 - 'İstanbul bir ideolojik kavganın merkezi haline getirilmesin'12:35 - Zabıta ekipleri bayrağın yere düşmesine izin vermedi12:34 - Eşine şiddet uygulayan kadına 6 ay uzaklaştırma12:32 - Diyabet hastalarına oruç uyarısı: Hekim görüşü almadan oruç tutmayın12:31 - Memurlar Lokali adı altında kumar12:25 - 'Sen öleceksin!..diyerek bıçakladı'
12:22 - Konya Ovası bu yıl suya doydu12:18 - Siirt merkezli tefecilik operasyonunda 17 kişi tutuklandı12:11 - Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı12:03 - YÖK'ün uyarısına rağmen, hala göreve iade etmedi11:54 - 'Siber güvenlik konusunda gurur duyulacak seviyedeyiz'11:45 - Ankara'nın güvenliği hassas burunlara emanet11:25 - Teslim olan PKK'lı: İHA ve SİHA'lar, PKK'nın psikolojisini bozdu11:23 - Altın fırsat kapısı: Meslek liseleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Siyanürle öldürülen annenin son sözü: Abini ihbar etme!
Sağlık Bakanlığı, iller arası nakiller için 9.526 boş kadro ilan etti
Ölmek üzere olan profesöre eski yazılarını hatırlattı
Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı
Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
Sıfır araçta 5 bin lira müjdesi: Hurda indirimi 15 bin liraya çıkıyor
PKK operasyonunda 1 komiser yrd. şehit 2 polis yaralı
EGM'nin performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik
Huzurevinde 17 günde 10 ölüm
Ders sayısı azalıyor, seçmeli ders geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hulyaaadeniz 8
çaylak 2
Civciv 1
Gönlüne Düşen Ömrüne Yazılsın. 3
burhanettin duran 3
günaydın sözlük 3
asdjkljasdjs 1
65 milyon şu an bizi izliyor 5
Alpbörü 3
Acı yok Rocky 3
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam