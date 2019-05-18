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Eşine şiddet uygulayan kadına 6 ay uzaklaştırma

Başkentte eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvuran Volkan G'nin talebini kabul eden mahkeme, bir çocuk annesi kadın hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı uygulanması ve çocuğun geçici olarak velayetinin babaya verilmesini karara bağladı- Mahkeme, 6 ay boyunca Ç.G'nin, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasını, eşinin bulunduğu ev, okul ve iş yerine yaklaşmamasını kararlaştırdı- Kitle iletişim araçları vasıtasıyla da eşini "rahatsız etmemesi" konusunda hükme varılan Ç.G'ye, karara uymaması halinde 3 günden 10 güne kadar "zorlama hapse" tabi tutulacağının ihtarı yapıldı
 18 Mayıs 2019 12:34
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Eşine şiddet uygulayan kadına 6 ay uzaklaştırma

Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvuran Volkan G'nin talebini kabul eden mahkeme, bir çocuk annesi kadın hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı uygulanması ve çocuğun geçici olarak velayetinin babaya verilmesine hükmetti.

Ankara 2. Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasında, eşine şiddet uyguladığı belirtilen kadın hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildi.

Volkan G, 15 Nisan'da avukatı Abuzer Bülent Erdil aracılığıyla mahkemeye başvurarak, boşanma aşamasında olduğu, çocuğunun annesi Ç.G'den şiddet gördüğünü belirtti ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki "koruma ve uzaklaştırma tedbirleri"nin uygulanması istedi.

Dava kapsamındaki deliller doğrultusunda talebi değerlendiren Ankara 2. Aile Mahkemesi, isteği yerinde bularak, bir çocuk annesi Ç.G. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca bu süre içinde Ç.G'nin eşine yönelik, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasını, Volkan G'nin bulunduğu ev, okul ve iş yerine yaklaşmamasını kararlaştırdı.

Kitle iletişim araçları vasıtasıyla da eşini rahatsız etmemesine karar verilen Ç.G'ye, bu kurallara uymaması halinde 3 günden 10 güne kadar "zorlama hapse" tabi tutulacağının ihtarı yapıldı.

Ç.G'nin bir sağlık kuruluşuna başvurması ve tedavisinin sağlanması gerektiği belirtilen kararda, uygun bulunması durumunda tedavinin yatılı ve zor kullanılarak gerçekleştirilmesine hükmedildi.

Mahkeme, çiftin 5 yaşındaki çocuğunun da velayetinin geçici süreyle babaya verilmesini uygun buldu.
Anadolu Ajansı
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