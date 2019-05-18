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Zabıta ekipleri bayrağın yere düşmesine izin vermedi

Zabıta ekipleri bayrağın yere düşmesine izin vermedi
 18 Mayıs 2019 12:35
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Zabıta ekipleri bayrağın yere düşmesine izin vermedi

Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri yere düşmek üzere olan Türk bayrağını kurtardı.

Afyonkarahisar'da bir okulun duvarın da asılı olan Türk bayrağının bağlı olduğu iplerden birisi koptu. Çevrede devriye atan zabıta ekipleri durumu fark ederek okul bahçesine girdi. Bayrağı toparlayan ekipler, yere sürünmesini engelledi. Okul görevlilerine ulaşan zabıta ekibi, okul görevlisinin yardımı ile bayrağı düşmeden tekrar astı.

Çevredeki vatandaşlar ise zabıta ve okul görevlisine göstermiş olduklarını duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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