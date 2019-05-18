Van'da terör operasyonu
|18 Mayıs 2019 12:43
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Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucunda Tahıl Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından metropollerde gerçekleştirilecek terör eylemlerinde kullanılmak üzere araziye gömülü silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı saklandığı bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda 17 Mayıs'ta düzenlenen "Şehit Jandarma Çavuş Özcan Canik Operasyonu"nda 7 kilogram C-4 patlayıcı, 34 el bombası, kanas keskin nişancı tüfeği, BKC makineli tüfek, iki AK-47 piyade tüfeği, uzi makineli tabanca, işaret tabancası, bin 775 BKC makineli tüfek fişeği, 157 AK-47 piyade tüfeği fişeği, iki işaret fişeği, 12 roketatar mühimmatı (antitank), 3 roketatar mühimmatı (antipersonel), 43 roketatar sevk fişeği, 4 el bombası fünyesi, patlatılmaya hazır amonyumnitrat ve tüp kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcılarda kullanılan kablo düzenekli 6'lı pil bloğu, iki kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 29 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, iki uzi makineli tabanca şarjörü, 5 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 8 tüp, 120 litre benzin, jeneratör, 15 metre kablo ve demlik ele geçirildi.
Bölgede huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
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