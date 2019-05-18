1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlatıyor. Bakan Selçuk, "9'larda 15-16 dersten söz ederken, şu anki tasarımda 8 dersten söz ediyoruz. 10. sınıfta 9 ders, 11'inci sınıfta 9'a ve 12'inci sınıfta 7'ye düşecek. Niye azaltıyoruz? Bir çocuğun 15-16 dersi anlaması ve içselleştirmesi mümkün olmuyor" dedi. Bakan Selçuk 2024'te üniversite sınavının değişeceğini de söyledi.
 18 Mayıs 2019 12:45
Yazdır
Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek

Yeni sistemde ilk üniversite sınavı 2024 yılında olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni sisteme uygun ilk üniversite sınavının 2024 yılında olacağını belirtti

Son seneyi üniversite sınavına hazırlık değil, üniversiteye hazırlık için kullanacağız

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı
18 Mayıs 2019 12:11		 2019-2020 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi
15 Mayıs 2019 15:56
Bakan Selçuk açıkladı: Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak
15 Mayıs 2019 15:11		 Okul tatilleri yeniden düzenleniyor
14 Mayıs 2019 23:21
Cumhuriyet tarihinde ilk kez hazırladı: Özel müfredat
10 Mayıs 2019 12:10		 Mesleki ve teknik liselere 'organize' destek
09 Mayıs 2019 12:52
LGS'de suya izin çıktı
09 Mayıs 2019 12:37		 MEB'den öğretmen dışındaki personel için il içi yer değiştirme duyurusu
09 Mayıs 2019 11:52
Mesleki ve teknik eğitimde 'kalite güvence sistemi' dönemi
09 Mayıs 2019 09:23		 Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu
08 Mayıs 2019 19:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - AA muhabiri Nişancı'ya hakaret eden zanlı adliyede13:00 - Terörle iltisaklı bin 319 bilirkişi listeden çıkartıldı12:45 - Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek12:43 - Van'da terör operasyonu12:37 - 'İstanbul bir ideolojik kavganın merkezi haline getirilmesin'12:35 - Zabıta ekipleri bayrağın yere düşmesine izin vermedi12:34 - Eşine şiddet uygulayan kadına 6 ay uzaklaştırma12:32 - Diyabet hastalarına oruç uyarısı: Hekim görüşü almadan oruç tutmayın12:31 - Memurlar Lokali adı altında kumar12:25 - 'Sen öleceksin!..diyerek bıçakladı'
12:22 - Konya Ovası bu yıl suya doydu12:18 - Siirt merkezli tefecilik operasyonunda 17 kişi tutuklandı12:11 - Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı12:03 - YÖK'ün uyarısına rağmen, hala göreve iade etmedi11:54 - 'Siber güvenlik konusunda gurur duyulacak seviyedeyiz'11:45 - Ankara'nın güvenliği hassas burunlara emanet11:25 - Teslim olan PKK'lı: İHA ve SİHA'lar, PKK'nın psikolojisini bozdu11:23 - Altın fırsat kapısı: Meslek liseleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Siyanürle öldürülen annenin son sözü: Abini ihbar etme!
Sağlık Bakanlığı, iller arası nakiller için 9.526 boş kadro ilan etti
Ölmek üzere olan profesöre eski yazılarını hatırlattı
Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı
Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
Sıfır araçta 5 bin lira müjdesi: Hurda indirimi 15 bin liraya çıkıyor
PKK operasyonunda 1 komiser yrd. şehit 2 polis yaralı
EGM'nin performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik
Huzurevinde 17 günde 10 ölüm
Ders sayısı azalıyor, seçmeli ders geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
65 milyon şu an bizi izliyor 5
bilgisayar yazılımları ile istihbarat 1
hükümetin öcalan açılımı 2
yatak 4
diagne'nin kafa kesme işareti yapması 2
karnını doyuruyorsunuz yine de oy vermiyorlar 5
Mario Balotelli 1
burhanettin duran 3
ekrem imamoğlu 5
Civciv 1
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam