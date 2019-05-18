1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'En büyük hedefimiz gençliğin önünü açmak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta:İstiklal Mücadelemizin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadığımız bugünde en büyük hedefimiz, kendi ayakları üzerinde duran, inançlı, hoşgörü sahibi, iyiyi ve güzeli savunan, her daim adaletin ve hakkın yanında olan bir gençliğin önünü açmak"- "Daha güçlü Türkiye hedefimiz yolunda Cumhuriyetimizin emanetçisi olan gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz
 18 Mayıs 2019 13:18
Yazdır
'En büyük hedefimiz gençliğin önünü açmak'

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İstiklal Mücadelemizin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadığımız bugünde en büyük hedefimiz, kendi ayakları üzerinde duran, inançlı, hoşgörü sahibi, iyiyi ve güzeli savunan, her daim adaletin ve hakkın yanında olan bir gençliğin önünü açmaktır." ifadelerini kullandı.

Usta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'da Türk milletinin, hürriyete ne kadar layık olduğunu bütün dünyaya ispatladığını belirtti.

İstiklal ve istikbali uğrunda kenetlenen Türk milletinin, tüm olumsuz şartlara rağmen birlik ve beraberlik içinde Samsun'da bağımsızlık ateşini yakarak Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda kudretli bir adım attığını vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın canı pahasına verdiği özgürlük mücadelemiz, bağımsızlık kazanmak için mücadele eden birçok millete umut olmuş ve insanlık adına bu anlamda dünya tarihine yön vermiştir. Türk milletinin dirilişinin sembolü olan istiklal mücadelemiz "Gençlik ve Spor Bayramı" ilan edilerek yarınlarımızın gerçek sahibi gençlerimize armağan edilmiştir."

- "İstiklal şuuruyla yetişen gençler en büyük teminat"

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için milli değerlere sahip çıkan ve istiklal şuuruyla yetişen gençlerin en büyük teminat olduğuna işaret eden Usta, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimizin 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde gösterdiği duruş, ecdadımızın mirası olan şanlı bayrağımıza verdiği önemin müeyyidesidir. İstiklal Mücadelemizin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadığımız bugünde en büyük hedefimiz, kendi ayakları üzerinde duran, inançlı, hoşgörü sahibi, iyiyi ve güzeli savunan, her daim adaletin ve hakkın yanında olan bir gençliğin önünü açmaktır. Daha güçlü Türkiye hedefimiz yolunda Cumhuriyetimizin emanetçisi olan gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bütün şehitlerimizi minnetle ve rahmetle yad ediyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Topçu: YSK Milli irade gaspçılarına suçüstü yaptı
18 Mayıs 2019 14:57		 Mazbatası iptal edilen AK Parti'li Başkandan YSK'ya tepki
18 Mayıs 2019 14:16
STEM eğitim modelinde Muş, Kayseri ve Eskişehir ilk üçte
18 Mayıs 2019 13:30		 'İstanbul bir ideolojik kavganın merkezi haline getirilmesin'
18 Mayıs 2019 12:37
YÖK'ün uyarısına rağmen, hala göreve iade etmedi
18 Mayıs 2019 12:03		 Bakan Ersoy'dan 'Uluslararası Müzeler Günü' mesajı
18 Mayıs 2019 10:22
AK Parti yerel yönetimler kolları sıvadı
18 Mayıs 2019 08:55		 Hedef tepkili ve küskün seçmen
18 Mayıs 2019 08:50
Yıldırım'dan hoşgörü dersi
18 Mayıs 2019 08:00		 AK Parti, başkanları eğitime alacak
18 Mayıs 2019 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:57 - Topçu: YSK Milli irade gaspçılarına suçüstü yaptı14:42 - '70 milyon turist, 70 milyar dolar hedefliyoruz'14:42 - Borçlu olduğu kişiyi öldürüp dere yatağına atmış14:39 - Meteorolojiden sağanak uyarısı14:33 - Irak'ın kuzeyinde mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi14:33 - İstanbul Belediyesi'nden Ramazan'a özel site14:16 - Mazbatası iptal edilen AK Parti'li Başkandan YSK'ya tepki14:08 - Teröristlerin taciz ateşine Mehmetçik'ten karşılık14:06 - Karabük'te gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi adli kontrolle serbest13:56 - Hakkari'de mayısta kayak keyfi
13:54 - Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede13:50 - DHMİ'den İstanbul Havalimanı açıklaması13:30 - STEM eğitim modelinde Muş, Kayseri ve Eskişehir ilk üçte13:27 - İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler13:18 - 'En büyük hedefimiz gençliğin önünü açmak'13:12 - AA muhabiri Nişancı'ya hakaret eden zanlı adliyede13:00 - Terörle iltisaklı bin 319 bilirkişi listeden çıkartıldı12:45 - Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Siyanürle öldürülen annenin son sözü: Abini ihbar etme!
Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı
Sağlık Bakanlığı, iller arası nakiller için 9.526 boş kadro ilan etti
Ölmek üzere olan profesöre eski yazılarını hatırlattı
Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
Ders sayısı azalıyor, seçmeli ders geliyor
Sıfır araçta 5 bin lira müjdesi: Hurda indirimi 15 bin liraya çıkıyor
İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
PKK operasyonunda 1 komiser yrd. şehit 2 polis yaralı
EGM'nin performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soğuk içiniz 4
kadının kocasını kıskanması 3
ekrem imamoğlu 5
mordor 1
spor taraftarlarının imamoğluna mazbatayı ver demesi 6
65 milyon şu an bizi izliyor 5
her şey çok güzel olacak 1
mbps 2
17.05.2019 fenerbahçe vs anadolu efes maçı 1
müze 1
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam