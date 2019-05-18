Hakkari'de mayısta kayak keyfi
|18 Mayıs 2019 13:56
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Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak hava etkisini gösterirken, Hakkari'de vatandaşlar kayak yapmanın heyecanını yaşadı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 2 bin 800 rakımdaki Hakkari Kayak Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirildi.
Merkeze gelen sporcu ve vatandaşlar Türk bayraklarıyla piste indi, Atatürk posteri önünde fotoğraf çektirdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı istiklal meşalesinin yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Türkiye'nin birçok yerinde kayak sezonunun martta kapandığını belirten Güldal, "Biz mayıs ayı olmasını rağmen burada kayak yapıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde millet denize girerken, sahillerde gezerken, burada 2 metrenin üzerinde kar mevcut. Bu karın keyfini gençlerle, sporcularla, vatandaşlarımızla çıkarıyoruz.'' dedi.
Kent sakinlerinden Emin Yıldırım ise kent merkezinde bahar, kayak merkezinde kış mevsimi yaşandığını anlatarak, "Bu dönemde Türkiye'nin hiçbir bölgesinde kayak yapma imkanı yok. Biz burada kayağa devam ediyoruz." diye konuştu.
Rojin Şeval Tansu da Hakkari'de yılın her döneminde kayak yapılabildiğini vurgulayarak, kayakseverleri kente davet etti.
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